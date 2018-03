Mamás en lucha: "no lucramos con la salud de nuestros hijos"

Nuevamente la organización Mamás en lucha salio a la calle. Esta vez, para reclamar que el presidente de la Sociedad de fomento del barrio San Antonio les abra las puertas del lugar y ellas puedan continuar trabajando en el espacio recreativo gratuito que funciona desde hace tres meses en la sede.

En diciembre del año pasado, mediante la gestión del concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández, Mamás en lucha obtuvo en comodato por seis meses la Sociedad de Fomento del barrio San Antonio para poder funcionar allí como el único centro recreativo gratuito para chicos con discapacidad. Pero con el cambio de autoridades en la Sociedad de fomento, empezaron los problemas.

"En principio los directivos nos dijeron que no querían que sigamos porque le ocupamos el lugar durante siete horas" cuenta Victoria Torres, en diálogo con 0223 una de las integrantes de la organización. "Después el señor López (nuevo presidente de San Antonio) nos cambio la cerradura y los candados"

Al encontrarse con este panorama, se dirigieron a Asuntos de la Comunidad donde les informaron que el contrato que habian firmado no tenía ningún valor legal. "El señor Fernández no nos da respuestas" dice Victoria y agrega "Nos sentimos usadas, nosotras no lucramos con la salud de nuestros hijos".

Según relata Victoria cuando recibieron el espacio estaba completamente deteriorado, no contaba con los servicios básicos, y estaba "completamente sucio" Fueron ellas quienes lo pusieron en condiciones. "Siempre fuimos muy claras" dice y agrega que cuentan con el apoyo de los vecinos del lugar.

Los chicos que asisten al lugar padecen parálisis cerebral y en el lugar tienen diferentes actividades talleres de plástica, juegos estimulantes, terapia ocupacional. Respecto al financiamiento, Victoria cuenta que "hacemos todo a pulmón y vivimos de donaciones. Somos pobres pero no jugamos con nadie"