Se va la segunda

En 10 canchas de la ciudad y la zona, se disputará este sábado la segunda fecha del Torneo "Norberto Eresuma" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. Tras el descanso obligado por el feriado del Día de la Memoria, se destacan los encuentros entre Independiente - Alvarado y Banfield - Argentinos del Sud. Los encuentros únicos se jugarán a las 15, mientras que las doble jornada serán a als 14.30 y 16.30.

Programa de partidos

Cancha de River

14.30 General Urquiza vs. Unión (Franco Campagnoli)

16.30 River vs. Deportivo Norte (José Luis Orellana)

Cancha de Kimberley

14.30 El Cañón vs. Quilmes (Sergio Mella)

16.30 Kimberley vs. Talleres (Gabriel Millas)

Cancha de Cadetes

14.30 Cadetes vs. Peñarol (Pablo Llona)

16.30 Los Patos vs. Racing (Mayra Araujo)

Cancha de Libertad

14.30 Huracán vs. San Lorenzo (Emiliano Cingolani)

16.30 Libertad vs. San José (Sandro Abboud)

Cancha de Nación

15hs. Nación vs. Los Andes/Batán (Héctor Sosa)

Cancha de Once Unidos

15hs. Once Unidos vs. Atlético Mar del Plata (Ariel Mustafá)

Cancha de Independiente

15hs. Independiente vs. Alvarado (Mauro Mayer)

Cancha de Norte

15hs. San Isidro vs. Al Ver Verás (Carlos Gerez)

Cancha de Banfield

15hs. Banfield vs. Argentinos del Sud (Guillermo Nuesch)

En Nicanor Otamendi

15hs. Círculo Deportivo vs. Boca (Ricardo Miguel)

Libre: General Mitre.