Alvarado se juega la última ficha en San Luis

Saben que están en una situación complicada. En Alvarado no se abstraen de la realidad y son conscientes que la derrota ante Gimnasia de Mendoza los dejó con un pie y medio afuera del Pentagonal Final del Federal A. Pero hay medio pie que mantiene la esperanza y a eso se aferran. Ganar los tres partidos que restan y clasificar, al menos, como mejor tercero. Con varias bajas, el primer paso lo tendrá que dar este domingo desde las 20.30 ante Juventud Unida Universitario de San Luis.

No la tendrá fácil el "torito", se mide ante uno de los escoltas, que llega invicto y sin varios de sus habituales titulares. La baja más saliente es la de Federico Paulucci, que llegó a la quinta amarilla, y se vuelve más importante porque, su reemplazante natural, Martín Quiles, se quedó en Mar del Plata por una lesión. Giganti no definió quién jugará en esa posición, pero se podría inclinar por César Cocchi. Además, en ataque, Joaquín Susvielles retornará al once o inicial por Wilson Albarracín que tampoco viajó por un golpe.