Niños fitness: un fenómeno en auge

Más del 80% de los adolescentes a nivel global son sedentarios. Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años deben invertir 60 minutos diarios en actividad física. En el último tiempo comenzó a circular el hashtag #StrongKids que refleja el auge de chicos que buscan modelar su cuerpo que aún no se ha terminado de desarrollar con entrenamientos que no son los adecuados.

"Hoy los chicos están siendo muy prematuros -opina Jorge Fernández, médico deportólogo- Tengo pacientes de 13 años que vienen con los padres porque quieren tener el cuerpo como el de los futbolistas famosos” dice y agrega que levantar peso “es muy riesgoso antes de la pubertad y que tiene un montón de efectos contraproducentes”.

Lo cierto es que los músculos no se marcan si no hay testosterona en el cuerpo. "Por más rutinas que hagan si no hay andrógenos, ni testosterona, no hay posibilidad de hipertrofiarse" explica el médico que asegura que a veces la búsqueda del cuerpo perfecto en los chicos se origina en los propios padres. "A veces vienen los padres directamente y me dicen que tienen un hijo que hace un deporte equis y lo ven flojito y quieren que tenga más cuerpo”.

La visita de padres cuyos hijos quieren "hacer fierros" para "marcar el cuerpo" hoy es cada vez más frecuentes en el consultorio. "Muchos pibes quieren ir al gimnasio para hacer musculación” Asegura Paula Lago, pediatra para quien que el gimnasio no es el mejor lugar para que un chico despunte su gusto por la actividad física: "Los chicos se meten entre cuatro paredes, en gimnasios donde hay gente más grande, que tienen diferentes tipos de fines ahí adentro, y desde mi punto de vista eso no es conveniente para un chico”.

Por su parte, Jorge Fernández coincide en que el gimnasio no suele ser el lugar adecuado "No encuentro como algo interesante el que un chiquito vaya al gimnasio. Donde esta encerrado y entre otras cosas tenes el problema de tener un solo entrenador que no va a estar pendiente del chico”

En la otra vereda esta Martín Spina, Profesor de Educación Física e Instructor en un gimnasio céntrico de la ciudad, que asegura que “al gimnasio se puede ir a cualquier edad, dependiendo de qué actividad hacer. Si vas a hacer aeróbico, ejercicios de flexibilidad o de coordinación, se puede en cualquier etapa" Y agrega: "No hay una ley puntual, es un punto muy subjetivo. Depende del grado de desarrollo del chico. La actividad se elige dependiendo del desarrollo, no de la edad en sí".

Spina asegura que cuando entrena pre adolescentes elige ejercicios que no le agregan peso al cuerpo "Ni barras, ni mancuernas. El cuerpo de un chico infante no está preparado para eso, por más que quiera no lo va a lograr", dice. El uso de peso puede llegar a estar solo indicado como complemento para aquellos jóvenes que realizan además algún deporte.

"Capacidades como la resistencia, el equilibrio o la coordinación se pueden entrenar a cualquier edad. No hay ningún problema. Pero después hay capacidades como la fuerza y la velocidad que son temporales, es decir que dependen de cuestiones hormonales, para las que la edad es un condicionante", concluyó.