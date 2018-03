Fomentistas de Las Heras designan una abogada por el conflicto con Marinier

El proceder de Stella Maris Marinier ha desatado críticas desde su época a cargo de la delegación municipal en Sierra de los Padres. De esa jurisdicción la funcionaria se fue enemistada con algunos vecinos y empleados, cuando el intendente decidió otorgarle, incluso, un mayor poder de acción y la ubicó como subsecretaria de Asuntos de la Comunidad.

Desde ese entonces, las voces que han diferido sobre su modalidad de gestión se multiplicaron a buena parte de las sociedades de fomento de Mar del Plata. Aunque Marinier se esforzó en numerosas oportunidades en mostrar el apoyo de una parte de las entidades vecinales, lo que ocurrió semanas atrás en el barrio Las Heras terminó por crispar los ánimos de los propios concejales, que elevaron un pedido de informes sobre el retiro de bienes y el porvenir pretendido por la comuna para con esa sede.

0223 se comunicó con Roque Benavídez, durante muchísimos años y hasta hace poco tiempo presidente de la sociedad de fomento del lugar, responsable de entregar las llaves del establecimiento cuando no encontró a ningún vecino que quisiera hacerse cargo de los destinos de la entidad.

Alarmado por la orden de Marinier de retirar todos los bienes del lugar, Benavídez volvió una semana después a Asuntos de la Comunidad a pedir nuevamente las llaves de la sociedad de fomento. “Yo reconozco que estuve mal, pero ella tendría que haber actuado sobre lo que dice el estatuto, que indica claramente que en caso de que la comisión actual no quiera continuar, se debe hacer una asamblea”, detalló el hombre.

“Ahora un grupo de residentes del barrio tomó conciencia y quiere retomar las tareas. Yo ya tengo muchas problemas y no puedo seguir. Pareciera que estaban esperando algo así para meter el zarpazo”, analizó Benavídez.

De acuerdo a lo que contó el referente vecinal, “la directora de Asuntos de la Comunidad me dijo que iba a rever el tema, pero después salió con otra alternativa, que es que yo firmara una nota en la que quedara claro que los elementos retirados no fueron entregados en donación, sino que estaban en custodia. Y que después de eso me reintegrarían las cosas”.

Benavídez y los directivos de la Federación de Asociaciones de Fomento de General Pueyrredon decidieron interponer una abogada ante las irregularidades de la comuna. “Al otro día que llevé las llaves, vinieron con una camioneta y lo primero que se llevaron fueron las sillas” recordó el exfomentista, a puro lamento.

Los problemas entre el municipio y la entidad vecinal del barrio Las Heras también se relacionan con la falta de pagos y discrepancias con los convenios. “Al empezar el 2017 no quisieron recibirnos la rendición de diciembre del 2016 y se cambió la modalidad. Siempre se firmaba una prórroga de tres meses al inicio de cada año y después se firmaba un convenio por los nueve restantes. No pagaron nada y recién en junio del año pasado, me rechazaron la rendición de enero del 2017” graficó Benavídez sobre un seguidilla de barreras que lo único que le produjo fue desgano.