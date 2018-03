Ocho años de prisión para el autor de un robo que quedó detenido antes de conocer la condena

El sujeto que llegó en libertad a un juicio y quedó detenido antes de que se diera a conocer la sentencia fue condenado a ocho años de prisión tal como lo había solicitado la fiscalía. En sintonía con su anticipo de veredicto condenatorio, el Juez Juan Manuel Sueyro consideró como agravantes la relación de confianza que tenía con las víctimas, la edad del matrimonio y el innecesario grado de violencia.

Tal como adelantó 0223, Franco Emanuel Quiroga había llegado en libertad al debate en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 que se realizó en una única jornada el viernes pasado. Las pruebas recolectadas durante la instrucción a cargo del fiscal Mariano Moyano más la contundencia del relato de las víctimas y de los reconocimientos que hicieron oportunamente no dejaron dudas acerca de su participación en el robo que un matrimonio sufrió en mayo del año pasado.

Para el magistrado la prueba de cargo fue contundente y no se le opuso ninguna otra. “El acusado no ofreció defensa material, en el debate sólo dirigió insultos a la mujer cuando ella mantuvo la imputación en contra suya. Dijo para sí: ‘vieja de mierda, me quiere mandar preso...’ pero del hecho objeto de debate no se le escuchó”, sostuvo.

En la sentencia quedaron descartadas cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y se valoró como atenuante la ausencia de antecedentes con condena de Quiroga. El Juez estimó agravante la relación de confianza ya que el acusado se valió de eso para que la víctima lo dejara entrar en su casa ubicada en Tetamanti al 3700.

Del mismo modo consideró el innecesario grado de violencia ya que ninguna de las víctimas opuso resistencia a la actividad de los ladrones pero igualmente desplegaron violencia –tanto física como psicológica- sobre ellos.

En sintonía con un fallo anterior, Sueyro recordó que en muchos de los robos sufridos por adultos mayores “los agreden con una crueldad inusitada. En el común de los casos, habrá para ellos un antes y un después del robo, y en esa última parte, ya no tendrán ganas de nada. Se los habrá matado en vida".

Tras calificar al hecho como robo calificado por el empleo de arma impropia, por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó y por su comisión en poblado y en banda, el magistrado condenó a Franco Emanuel Quiroga a la pena de ocho años de prisión. En virtud de los cuatro días que había estado detenido hasta su excarcelación, el vencimiento de la pena impuesta será el 24 de febrero de 2026.