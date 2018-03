Sin baños, la Escuela Especial 501 no puede empezar las clases

Hay gran preocupación de padres, docentes y alumnos de la Escuela Especial 501 de Vértiz y Ruta 88 debido a los graves problemas edilicios de la institución: todos los baños están fuera de servicio y cada vez que llueve, se filtra agua de los techos y los pasillos se inundan de desechos cloacales.

Este lunes, los docentes iban a concurrir para dar clases pero ante la ausencia de obras, se determinó un abrazo solidario de toda la comunidad educativa, con el apoyo de consejeros escolares y de la Defensoría del Pueblo Provincial.

“La Escuela tiene 2 baterías de baños, 3 inodoros cada uno y un baño individual, pero el año pasado sólo este funcionó. Y en la escuela los chicos poseen discapacidad motora. Muchos nenes tienen que cambiarlos las preceptoras u otros están aprendiendo a ir al baño solos porque no tienen control de esfínteres. Al no haber calefacción, había que usar el mismo baño y esto ocasiona una situación incómoda: algunos nenes debían esperar a que terminen de cambiar al compañero y algunos no se pueden aguantar porque no tienen control de la orina”, recordó Daniel Souza, vicedirector de la EE501, en diálogo con 0223.

El directivo aclaró que esta situación “es muy grave” ya que el establecimiento concurren 75 alumnos en doble turno, de 3 a 14 años de edad, más otros 70 que concurren de manera menos frecuente.

“Además de la situación de los baños, cuando llueve de manera un poco más de lo normal, hay filtraciones en los techos y se desborda la cámara séptica y entra la mugre por todas las rejillas. Desde el año pasado, intentamos nunca suspender las clases, incluso entre docentes y auxiliares intentando destapar las cañerías pero la reparación que exige, es muy grande”, se lamentó.

Por último, Souza indicó que desde el establecimiento “se hicieron desde el 2016 todos los reclamos al Consejo Escolar, con su presidenta Sofía Badie, que nos dijo que el reclamo fue pasado a la Dirección Provincial de Infraestructura escolar y dependía de ellos. Luego vino un contratista y evaluó que había que hacer una inversión mayor a la determinada por el arquitecto Alonso, del Consejo Escolar. Después dijeron que la obra se iba a ejecutar en verano pero en el verano no vino nadie”, concluyó el directivo escolar.