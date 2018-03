Se viene el gran paro de mujeres por el #8M: “A igual trabajo, igual remuneración”

En celebración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo distintos colectivos de mujeres se darán cita de 16 a 19 frente al Monumento a San Martín, en Luro y Mitre, para reclamar por mayores políticas de género por parte del estado, la mayor inclusión de la mujer en los ámbitos laborales y sindicales y exigiendo la despenalización del aborto que en las próximas semanas comenzará a debatirse en el Congreso Nacional. Los organizadores esperan una masiva concurrencia y convocan al paro nacional de mujeres previsto para este jueves.

Graciela Ramundo de la CTA de los Trabajadores, en diálogo 0223, hizo hincapié en que las mujeres van a participar "activamente" del paro total de actividades de este 8 de marzo: "Hay una feminización de la pobreza, donde los empresario prefieren tomar varones que mujeres. La mujer es la más precarizada y hay una diferencia salarial con los varones. Pedimos a igual trabajo, igual remuneración e igual participación sindical”, reclamó.

Por su parte Adriana Donzelli de CGT –Sadop , sostuvo que este colectivo de mujeres “va a visibilizar cuestiones que estaban naturalizadas que nos ponen por debajo, en situaciones de discriminación y maltrato. Esta discriminación inclusive es difícil de ver hacia adentro de las mismas organizaciones: queremos ver la representación femenina en los sindicatos. Debemos de empoderarnos y concientizar a esta sociedad que genera mucha injusticia”, explicó la dirigente.

María del Carmen Modarelli, secretaria adjunta de AEFIP - CGT, coincidió con la exigencia de mayores derechos a la mujer, la remuneración por igual tarea y remarcó que en pos de estas premisas, “las mujeres debemos estar unidas y marchar juntas por nuestras derechos”.

En tal sentido, María Elena Gutiérrez, integrante de la CTA Autónoma, informó que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la central obrera que representa a los estatales de ATE y judiciales de AJB se concentrarán este 8 de marzo a las 9.30 frente al Ministerio de Trabajo Provincial por un tema de salubridad laboral, mientras que la CTA Autónoma reclamará frente al Ministerio de Trabajo de Nación, solicitando por la creación de una oficina de asistencia en violencia de genero que "solo existe en Capital Federal".

Asimismo desde este colectivo de mujeres piden por la despenalización del aborto para que sea legal, gratuito y seguro: "Estamos a favor de la vida pero sabemos que hay abortos y se hacen de forma cuidada soló los que tienen mas dinero. Hacen falta más programas de educación sexual en las escuelas", demandaron.

"Si vos no podés parar, poné tu delantal sobre el balcón"

De 12 a 15 en la Plaza de la Memoria -Peña entre Funes y Roca se realizará una jornada cultural con “choripaneada”, convocada por ADUM, APU y las facultades de Humanidades y de Salud. Ya a las 16.30 habrá una radio abierta en Mitre y San Martín para después marchar a las 19.

Para Melina Antoniucci, del grupo de estudios de género de la Universidad Nacional de Mar del Plata, “una de las reivindicaciones que están circulando es `si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras´, que tiene que ver con la violencia ejercida hacia el cuerpo de la mujer y la cantidad de femicidios. También es interesante que está surgiendo sobre el trabajo doméstico y del trabajo del cuidado: las mujeres sostenemos el sistema productivo, nos insertamos al mercado formal de trabajo y hacia el interior de nuestras casas sostenemos a nuestras familias. Y eso hace que el sistema productivo siga girando", razonó.

"Es por eso que convocamos a las amas de casa que también reflexionen sobre el trabajo invisibilizado, que no está reconocido y aumenta la violencia económica. Muchas mujeres víctimas de violencia de género no pueden irse de su hogar porque no tienen una fuente laboral. Por eso se convoca la consigna `si vos no podes parar, poné tu delantal sobre el balcón´ para visibilizar esta problemática”, concluyó.