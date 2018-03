Director del Coro Coral Carmina denuncia “maltratos” de funcionarios de cultura 

En la última reunión de la comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante, el director del Coro Municipal Coral Carmina, Maestro Horacio Lanci, lanzó críticas contra la secretaría de Cultura de la Comuna.

En el encuentro, Lanci recordó que “nos anunciaron que no nos querían renovar el contrato ya vencido y querían cambiar el director del coro. Esto es un dislate total”. “Me están diciendo que nadie me pagará por mi trabajo. Parece que un fulano tomará mi trabajo que vengo haciendo desde hace 25 años”, denunció.

Y remarcó que “esto es maltrato y un desprecio. No me quieren decir los motivos por los cuales no me seguirán designando”.

“El municipio tiene una deuda conmigo pero entiendo la situación económica de la comuna. Por eso, no he recurrido a ninguna instancia judicial. Se que hay buena voluntad para el pago”, finalizó.

Por su pare, el concejal radical, Mario Rodríguez, manifestó que "Mar del Plata está orgullosa de sus organismos artísticos, la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica, la Orquesta de Tango, el Coro Municipal Coral Carmina, la Orquesta Infanto Juvenil y la Comedia Municipal "Nachman-Conti".

"Desde el Concejo Deliberante vamos a defender la continuidad de cada uno de estos organismos artísticos, y garantizar un presupuesto acorde, a la vez de hacer gestiones para que, en el caso del Coro y la Orquesta Sinfónica, continúen en sus cargos los actuales directores, los Maestros Horacio Lanci y Diego Lurbe, ya que ambos cuentan con un gran reconocimiento, ante informaciones de que no se les renovarían sus contratos", expresó el edil.