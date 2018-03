Macri ratificó que presentará proyecto para que se cumpla con "salario igualitario" entre varones y mujeres 

El presidente Mauricio Macri ratificó que enviará al Congreso un proyecto para que se cumpla con el "salario igualitario" entre varones y mujeres, que "establece la ley". "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellos", afirmó Macri.

Además, dijo que "el salario igualitario tiene que ser una realidad en cada rincón del país". Durante un acto por el Día Internacional de la Mujer que encabezó en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio porteño de Barracas, el jefe de Estado reiteró que se busca "ampliar una serie de licencias, de fertilización asistida, adopción y también por paternidad".

"Cada mujer que no logra desarrollar su potencial es una pérdida para todos. Necesitamos que este cambio sea parte de este profundo cambio cultural que está viviendo la Argentina", enfatizó Macri.

El mandatario, acompañado por su esposa, Juliana Awada, encabezó la ceremonia junto a la directora del Instituto Nacional de la Mujeres, Fabiana Túñez, en presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y Seguridad, Patricia Bullrich, además de legisladoras y dirigentes de Cambiemos.

El Presidente abrió su discurso deseando "un saludo muy especial a todas las argentinas", tras precisar que siempre "decimos Feliz Día " y aclaró que "para ser feliz tenemos un camino largo por delante".

Luego pidió aprovechar esta fecha para "lograr avances concretos en la igualdad de género, igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres".

Al anticipar el envío del proyecto sobre paridad salarial al Congreso, un tema que había tocado durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el mandatario le dijo a las mujeres presentes que los legisladores "tienen mi compromiso absoluto para avanzar en este tema", tras considerar que "son más las mujeres que no tiene empleo registrado, están poco representadas en los espacios de decisión", pero aclaró que eso "no" ocurre en Cambiemos.

Macri destacó que el compromiso con la igualdad de genero "es un tema que comenzó con los centros de primera infancia", ya que la mujer "necesita estar tranquila para ir a trabajar, sabiendo con quien deja a sus hijos".

"Una de las injusticias mas urgentes y dolorosas es la violencia de genero", aseguró el Presidente, tras recordar que desde hace dos años desde el Gobierno se puso en marcha el "Plan de prevención, asistencia y erradicación de la violencia".

En ese contexto, el Jefe de Estado destacó la importancia del "empoderamiento" de las mujeres que les permite ser "autónomas" para salir de situaciones peligrosos, pero aclaró que se trata de "terminar con la violencia para siempre", remarcando la importancia que tiene la educación .

Por su parte, Túnez, dijo que como militante de Cambiemos está "orgullosa" porque la gestión de Macri "será recordada como la de la igualdad para hombres y Mujeres".

La funcionaria al ceder la palabra al Jefe de Estado lo presentó diciendo: "Mauricio Macri el feminista menos pensado".

Por su parte, Stanley en declaraciones a la prensa precisó que "la sociedad quería debatir el aborto", al justificar por qué el gobierno impulsa el debate en el Congreso. En otro orden, aclaró que "la igualdad entre mujeres y varones está en la agenda" del gobierno.