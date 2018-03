8M: por las tareas del hogar, la mujer no logra ascender en el ámbito laboral

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizaron distintas actividades en el complejo universitario de Funes y Peña. Teatro y hasta una “choripaneada” se desarrolló alrededor de la casa de altos estudios, en la previa al gran acto del 8M que se desarrollará de 17 a 19 frente al Monumento a San Martín.

“Las mujeres no logran ascender en el trabajo por el peso de las responsabilidades domésticas”

En diálogo con 0223, Inés Pérez, que pertenece al Grupo de Estudios sobre Género, Familia y subjetividades de la Unmdp, puso el foco en la relaciones laborales y la “gran desigualdad” que existe en la cuestión salarial, afectada además por los trabajos que la mujer realiza diariamente y de manera paralela en su hogar.

“Las mujeres no logran ascender en los mismos puestos de trabajo por el peso de las responsabilidades domésticas. Buscan empleos con horarios más flexibles o con menos horas de trabajo o deciden no participar del mercado de trabajo. Y quedan en una posición de intensa desigualdad con quienes aportan un ingreso al hogar. Esto explica una desigualdad estructural en términos de género que no es lo único por otra parte”, evaluó Pérez.

En ese análisis, consideró que para terminar con esta desigualdad, “el cambio cultural es importante pero me parece que la demanda al Estado por servicios de cuidados públicos es imprescindible, así como se garantice de manera más igualitaria el mercado de trabajo y de los servicios de educación”.

En relación a los servicios laborales del sistema doméstico, Pérez explicó que “persiste una gran desigualdad. Hay una brecha salarial de alrededor del 30% en Argentina. En el servicio doméstico la actividad tiene menos derechos reconocidos aunque la ley en 2013 intentó reparar los derechos de la trabajadoras, sigue habiendo muchas en el sistema informal y muchos derechos no se puedan garantizar. Hay salarios muy bajos”, concluyó.