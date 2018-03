Realizan trabajos de demarcación de espacios reservados para discapacitados en Berutti y la costa

El intendente Carlos Arroyo recorrió este jueves los trabajos de demarcación de espacios reservados para discapacitados en Berutti y la costa, acompañado por el presidente y vicepresidente del Emvial, Pablo Simoni y Mariano Bowden respectivamente, la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, el director de Discapacidad, Domingo Giannini, y la concejal Patricia Serventich del interbloque Cambiemos. Ahora se buscará replicarlo en la zona rur.



En este balneario de playa pública accesible, este espacio contempla unos 20 metros de estacionamiento reservado las 24 horas y 12 metros de espacio para el ascenso y descenso de personas discapacitadas. “Es un proyecto superador y sabemos que se ha encarado a conciencia”, comentó Arroyo sobre la costa marplatense mientras personal de Ingeniería de Tránsito realizaba las tareas de colocación de cartelería y pintura especial para demarcar la zona acompañado, además, por el director del Emvial, Pablo Ceuninck.



“Sabiendo del tema, y conociendo de Transporte y Tránsito como ustedes saben, tuve que vetar la ordenanza anterior y dar instrucciones inmediatas para que el área correspondiente se ocupara del tema. Por supuesto que tuve la participación del Director de Discapacidad, Domingo Gianani, la secretaría de Desarrollo Social a través de Patricia Leniz, y la inefable presencia del presidente del Emvial, Ing. Pablo Simoni”, agregó el intendente.



Arroyo también recordó que el proyecto de ordenanza fue elevado a mediados de enero al Concejo Deliberante y que, a mediados de febrero, fue aprobado por el cuerpo de concejales. “A partir de ese momento el Emvial empezó, de acuerdo a su organigrama de trabajo, que es intensísimo en la ciudad, a prepararse para la obra que hoy estamos encarando acá”, dejó en claro el jefe comunal.



Y detalló que “esta obra permite muchas cosas distintas a lo que se había previsto en la ordenanza original. Por ejemplo, que un discapacitado que no puede caminar y sí manejar, pueda dejar su vehículo estacionado, cosa que con el otro sistema era imposible de imaginar. En el otro sistema tampoco se aclaraba si el que traía un discapacitado o algún acompañante, podía estacionar o no. Como ustedes verán, esta obra implica un señalamiento específico y concreto”.



“Lo que hizo el Presidente del Emvial fue prolongar la longitud para permitir los estacionamientos que de otra forma hubiera sido imposible. Esta es la demostración de cómo hacemos las cosas, con tecnología, conocimiento y tratando de proteger a los más necesitados y débiles. En este caso, la Dirección de Discapacidad entiendo que tiene que estar feliz porque este es un gran logro. El Emvial tiene una política que bendigo permanentemente: no hacer cosas a medias, irregulares ni desprolijas. Nosotros trabajamos bien”, enfatizó Arroyo.

En este contexto, el presidente del Emvial, Ing. Pablo Simoni, explicó que “el Intendente vetó por cuestiones técnicas la ordenanza anterior y elaboró un proyecto superador, luego del arduo trabajo del Departamento de Ingeniería de Tránsito”.

También remarcó que “acá habrá un espacio para ascenso y descenso de personas con discapacidad o movilidad reducida. A la vez, también trabajamos en el espacio para estacionamiento reservado las 24 horas. Aquella persona que se encuentra con discapacidad motriz puede dejar su vehículo y bajar por la rampa correspondiente” hacia una de las playas que tiene accesibilidad en Mar del Plata.



“Esta no es la única obra, también elevamos otro proyecto para hacer lo mismo en la zona de la costa, puntualmente entre Luro y San Martín. Estamos esperando que se eleve al Concejo Deliberante para que nos den el permiso dado que en ese sector existe una prohibición de estacionamiento, con lo cual tenemos que modificar eso mediante el HCD”, concluyó Simoni.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, afirmó que “se trata un proyecto superador al que se había anteriormente. A la vez, estamos trabajando desde el área de Discapacidad para replicarlo en la zona Sur” sin dejar de mencionar que “le dimos respuesta a un pedido concreto de las diferentes organizaciones”.

Por último, el director de Discapacidad, Domingo Giannini, expresó que “la accesibilidad es un derecho consagrado a través de la Legislación Nacional, aceptando la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. Estamos cumpliendo con la decisión firme del Intendente, no solo en este sentido del acceso urbanístico, sino también del acceso del empleo y desarrollarse sin ninguna traba”.