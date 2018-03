Confirman el despido de 13 trabajadores del Plan Fines

Por teléfono, 13 coordinadores del Plan FinEs (Finalización de Estudios Secundarios para Adultos) fueron despedidos en las últimas horas. Los trabajadores realizaban tareas administrativas y territoriales desde el año 2013 en adelante.

El cese de los administrativos fue confirmado por la dirección de Educación de Adultos de la Provincia de Buenos Aires. Las designaciones fueron enviadas en febrero por la Dirección de Educación de Adultos de la Provincia e implican el cese de 13 coordinadores administrativos de General Pueyrredón, General Alvarado y Mar Chiquita.

Según trascendió, en Mar del Plata los responsables del programa Silvia Sosa y Gabriel Ovejero no se reunieron con los despedidos, sino que hubo un contacto telefónico para informar que durante el ciclo lectivo que inicia ya no tenían su empleo.

“Nos enteramos que no trabajábamos más en FinEs por el llamado de Gabriel Ovejero, uno de los responsables locales del programa, quién manifestó no tener ninguna explicación ni motivo para justificar nuestros despidos”, sostuvo Lucía Herrera, una de las despedidas del programa. “Para la decisión no fueron consultados ni los directores ni los inspectores de los establecimientos de los que formábamos parte, fueron bajas de manera arbitraria, que no pudieron justificar”, agregó.

“Hay una clara intencionalidad de finalizar con el programa, lo vemos en la falta de apertura de nuevas sedes así como en nuestros despidos, que va en sintonía con la política de ajuste en educación entre otras áreas que lleva adelante la gobernadora Vidal”, sentenció James Wheeler, otro de los despedidos.