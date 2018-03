Arroyo disparó contra Montenegro: "No fue ético lo que hizo"

El intendente Carlos Arroyo consideró que la presencia de Guillermo Montenegro durante el acto donde se anunció una millonaria inversión para el aeropuerto Astor Piazzolla, “no fue ético” y sugirió que la gente de Mar del Plata “no se deja engañar con publicidad”, luego que trascendiera la intención del diputado nacional de postularse para Intendente.

Días atrás, el jefe comunal , refiriendose a una futura interna, dijo que “A mí nadie me va a mandar ningún virrey”, “porque yo tengo dignidad”.

Esta mañana, mientras se desarrollaba la presentación de 30 motos y 20 bicicletas para la policía local, el Intendente dijo: “No compartí el acto, sino que fui porque me invitaron en carácter de intendente. Puedo decir que no lo considero ético, porque no mezclo un acto político que un acto de gestión. Acá no veo banderas de mi partido, diciendo `viva Arroyo´. Este es un acto de gestión, no tengo que hacer política. Al contrario, tengo que si es necesario reconocer y aceptar las falencias, no tratar de engañar a la gente haciendo publicidad, atribuyéndome cosas que no hice y que no fueron. ¿Se entiende?”, sostuvo Arroyo.

En esa línea, el Intendente remarcó que “no es el momento de hacer internas, sino de gestionar y gobernar”.

“Tenemos bastante problemas a resolver en todos los niveles. Creo que nuestro deber como ciudadano es resolverlo y pensar en quién va a ser o no candidato. Es una falta de respeto a nuestros contribuyentes. Falta año y medio y hay tiempo de sobra para hacer política. El ciudadano marplatense y batanense es demasiado inteligente para dejarse engañar por la publicidad. Eso me lo han demostrado en los últimos años”, concluyó el jefe comunal.