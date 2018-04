Maxi Velázquez: "Todavía dependemos de nosotros"

Aldosivi afrontará este lunes el primero de cinco partidos que serán decisivos en su búsqueda por ascender directo a la primera división. Recibirá desde las 21.05 a Villa Dálmine, en el cierre de la fecha de la B Nacional. En la previa, Maximiliano Velázquez dialogó con 0223.

El experimentado defensor es una de las voces de peso en el elenco marplatense. Capitán del equipo tras la salida de Ismael Quilez como titular, conoce de instancias decisivas. "Entramos en la recta final, venimos de dos derrotas pero el ánimo sigue siendo bueno. Esto sigue dependiendo de nosotros y es lo rescatable. Hay muchas cosas por mejorar, porque nos han metido muchos goles y hemos perdido. Más allá de mantener la calma, siempre hay que mejorar y optimizar el rendimiento del equipo. Quedan 5 finales por delante y nos estamos jugando mucho", sostuvo el exLanús ante este medio.

-Este presente de dos resultados negativos se suma a las lesiones y suspensiones, ¿cuál es el análisis que han hecho?

-Las lesiones siempre te juegan en contra, pero más allá de eso hay compañeros que pueden reemplazar a los que faltan. Con Quilmes no fue un buen partido, empezamos perdiendo desde el vestuario y después es doble el esfuerzo. Lo logramos empatar pero no fue un buen juego en defensa y ataque. Con Sarmiento arrancamos mejor, con algunas chances, ellos luego se acomodaron y nos anotaron, se acomodaron. Luego hicimos los méritos para poder empatar. No se dio por esas cosas del fútbol. Tuvimos muchas situaciones y quedaron cosas por rescatar.

-El equipo, aún en la adversidad, siempre mostró reacción...

-Sí, tal cual. Tiene muchas cualidades buenas este equipo. No es fácil dar vuelta partidos y este equipo lo logra. Pero hay que tratar de que no tengamos que darlos vuelta. Cuando el equipo arranca ganando juega de otra manera, y es muy superior a los rivales.

-¿Cómo te sentís en la posición de zaguero?

-Me siento bien. Fui de menor a mayor, me parece. En los primeros partidos estaba sin ritmo. Pero me inserté al equipo, y con el correr de las fechas me solté en lo físico. Más allá de la molestia que tiene uno por los goles que nos han convertido, en lo personal me siento bastante bien, aunque siempre se puede estar mejor.

-Serán todas finales, pero tras este partido visitan a Gimnasia en Jujuy. ¿No hay margen para el error este lunes?

-Tenemos la cabeza puesta en este partido, tenemos que volver a ganar. Luego pensaremos en Jujuy. Esto va a ser hasta el final. No se puede pensar más allá del próximo partido. Es una locura el torneo, somos tantos equipos por poco puntos. Pero claramente de local no podemos perder más puntos.

-¿Por qué ningún da el paso adelante?

-Es la paridad. Al principio nosotros mantuvimos la regularidad, arrancamos el año sexto a cuatro o cinco puntos y llegamos a la punta. La pequeña brecha que habíamos tomado la perdimos en estos partidos. Es un campeonato muy parejo, y la poca cantidad de fechas lo hizo motivante. Pasó en primera división. Tenés una buena seguidilla de partidos y te posicionás. Hilvanás dos o tres victorias y te ponés en la conversación.