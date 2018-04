Luego de los 23 días de acampe, reclaman la renuncia de Alcolea

El Ejecutivo local logró destrabar el conflicto con las cooperativas que acamparon durante más de 20 días frente al Palacio municipal.

El acuerdo se produjo luego de que los cooperativistas aceptaran una serie de trabajos propuestos consistentes en reparaciones varias y tareas de pintura. Al cabo de la reunión, las partes firmaron un acta en la cual quedó constancia de un nuevo encuentro el 11 de abril.

Esta reunión –llevada a cabo en la presidencia del HCD- contó con la presencia además del titular del deliberativo Guillermo Sáenz Saralegui, su secretario Juan Tonto y miembros de la Comisión de Calidad de Vida como Marina Santoro, Vilma Baragiola, Marcelo Fernández, Marcelo Carrara y Mercedes Morro.

En declaraciones a Radio 10 Mar del Plata, la concejal de Unidad Ciudadana, Marina Santoro, cuestionó al director general de cooperativas del municipio, Hernán Alcolea. “Alcolea está cobrando por un cargo que no corresponde. Es un funcionario que en 23 días no aportó ninguna solución al diálogo. No se puso a trabajar. Tuvo un desempeño pésimo, y no estuvo a la altura de las circunstancias”, lanzó la edil opositora.

Y remarcó: “Este personaje tiene que renunciar. Alcolea no colaboró en nada. Únicamente, asistió a una reunión durante 15 minutos y se fue, empeoró las cosas. Está claro que no tiene sensibilidad social”.

“Es importante que se haya resuelto este conflicto. Son familias que necesitan empleo. Solamente se resuelven con política y diálogo estos conflictos. El Concejo Deliberante cumplió un rol decisivo en este tema”, concluyó Santoro.