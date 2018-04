Rago, el héroe de Alvarado: "Que la gente sepa que van a haber más partidos para el infarto"

Era el último penal. Gonzalo Ontivero, de San Jorge de Tucumán, tenía la presión de convertir para que su equipo tuviera una chance más. Pero Juan Francisco Rago adivinó la intención y voló para tapar el remate. Con esa acción, Alvarado clasificó a la siguiente instancia de play offs del Torneo Federal "A". Quedan cuatro series, y el domingo próximo a las 16.30 el "Torito" visitará a Chaco For Ever en la ida, con un pronóstico de 33 grados.

"Panchito", hijo del reconocido exarquero de Alvarado, se refirió ante 0223 a su actuación, la táctica para los penales y su sentir ante la clasificación.

Un partido luchado. "Sabíamos que iba a ser trabado, son todas finales. Ellos son un buen equipo, adelante son ´picantes´ y sabíamos que nos iban a jugar de contra. Lo hacen bien. En San Jorge sucedió así. Gracias a Dios se nos dio a nosotros".

La recuperación del equipo. "Ya nos olvidamos de aquella derrota en Roca que nos dejó afuera del Pentagonal. Ahora pensamos en el partido que viene. Tenemos que seguir de esta manera, tratar de jugar con nuestro estilo, serán todos partidos así. La gente tiene que entender que serán partidos trabados y van a haber más partidos para el infarto".

Su especialidad, los penales. "Estudiamos los penales, pero solo al ´10´ (Jorge Zambrana) que sabíamos que o abría el pie o pateaba al medio. Cuando me ve en el final, le amago como que va a abrir el pie, ahí quiere cambiar y por eso la tira por arriba"

El último penal. "Leí eso. En el segundo penal hago lo mismo y abre el pie. Y se me cruzó en la cabeza que ellos vinieron a buscar el empate, que imaginaban ir a penales y nos habían estudiado. Yo sé que a veces señalo para un lado y voy al otro, jugué con eso. En el tercero no hice nada para que no sea tan evidente. Y en el cuarto dije ´le voy a señalar cruzado y voy a esperar hasta el último momento para ir adonde fui´. La verdad que salió."

Lo que viene. "Chaco For Ever será difícil como todos. Les tenemos que ganar a cualquiera. Quedan 4 fases más. No hay que especular."