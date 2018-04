Servini de Cubría intervino el PJ nacional y designó a Barrionuevo como titular

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió este martes intervenir al PJ nacional por la "crisis política e institucional" que afecta al sello y designó como interventor judicial al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, ante lo cual el presidente del espacio, José Luis Gioja, consideró que la medida "tendrá que ver con esto de judicializar la política, que está de moda".

El pedido de intervención fue realizado por los secretarios generales de Soesgype, Carlos Acuña, que también integra el triunvirato de la CGT; del Sindicato de Obreros de la Maestranza (SOM), Oscar Guillermo Rojas; y del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva), Horacio Alberto Valdéz.

Además del planteo de los sindicalistas, la magistrada aclaró que hay otros pedidos en el mismo sentido hechos por los dirigentes Oscar Diani y Héctor Alberto Pereyra.

"Se advierte que el reclamo de intervención judicial se expande no sólo de manera territorial como pedido propio de afiliados de numerosas provincias, sino que también se amplía la representación de los solicitantes, que provienen tanto de sectores sindicales como de sectores políticos", señaló Servini de Cubría.

Ante esos reclamos, la jueza explicó que "resulta necesario forzar la memoria a efectos de poder encontrar una crisis política e institucional como la que afecta al Partido Justicialista de Orden Nacional en la actualidad" y recordó las derrotas electorales en 2015 y 2017, las cuales consideró que "han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación".

"Han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar", añadió la integrante del Poder Judicial.

En su fallo, la magistrada planteó la situación generada en 2017 cuando integrantes de la conducción del PJ se postularon como candidatos por Unidad Ciudadana, como el vicepresidente del sello nacional Daniel Scioli: "Reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el general Juan Domingo Perón".

Para Servini de Cubría, se trata de una "suerte de vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas al sólo efecto de obtener una ventaja electoral". También advirtió que la "situación de conflicto" tiene su "réplica" en distritos como Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz y Santiago del Estero.

"La historia del peronismo se encuentra plagada tanto de lealtades como de traiciones y las heridas que dejan las luchas intestinas provocan una sangría difícil de curar", concluyó la jueza antes de fijar que Barrionuevo tendrá como principal tarea "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria".

De esta manera, Servini de Cubría desplazó a la conducción del sello, que estaba encabezada por el diputado nacional por San Juan José Luis Gioja.

"Es una mala noticia. Llama mucho la atención. Tendrá que ver con esto de judicializar la política, que está de moda", sostuvo el exgobernador cuyano.

En diálogo con Radio La Red, el legislador resaltó que "el partido está absolutamente normalizado" y recordó que la semana pasada hubo una reunión del Consejo Nacional del PJ.

"No sé cuál es la causa. No tenía ni siquiera conocimiento de que había una acción de esta. Siempre hay amigos, compañeros y no compañeros que buscan artilugios para que el justicialismo tenga algún tropiezo. Estas autoridades fueron elegidas más que democráticamente hace un año y medio atrás. El mandato vence en 2020. Me sorprende. Acabo de llegar de San Juan. No tiene que ver con una decisión judicial que tenga sustento", subrayó Gioja.