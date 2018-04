Vermú con papas fritas y good show, la última firma de Rojas y Vilma en llamas

Vermú con papas fritas y good show

El viernes a la noche comenzó a correr fuerte el rumor de un megaoperativo en Playa Grande, con la participación de múltiples áreas de gobierno. Se hablaba de inspecciones minuciosas y clausuras y tal como suele ocurrir la bola de nieve comenzó a crecer. “Van por la cochera”, lanzó uno.

La cuestión es que ese megaoperativo fue puro humo. En realidad, todos se preparaban para ir durante la madrugada al shopping de la Vieja Terminal a bajar uno de los carteles que identifican al lugar como Paseo Aldrey, luego de la presentación judicial que realizó el municipio para que se respete el nombre Estación Terminal Sur.

¿Por qué el amague? “Era el plan de Arroyo”, se limitaron a decir sus colaboradores. La sospecha es que el intendente temía que “algún empleado infiel” filtrara la información al dueño del multimedios La Capital y otra vez la bajada del cartel se frustre.

La cuestión es que finalmente, en un megaopeativo de madrugada con buena parte del gabinete presente, se bajó uno de los cinco carteles del shopping. Y la decisión significó la declaración de guerra entre el intendente y el multimedios, que rápidamente salió a buscar apoyo de distintos sectores políticos que coincidieron en remarcar que más allá de la legalidad o no, se montó un operativo desproporcionado en una ciudad con tantos problemas como Mar del Plata.

A los tiros con la UCR

La relación de Hernán Mourelle con los distintos sectores políticos no es fácil. El secretario de Hacienda llegó a Mar del Plata enviado desde la provincia con la clara intención de ordenar los números de un municipio con bastantes problemas.

Sin embargo, de entrada, la relación con el radicalismo, que forma parte de Cambiemos, fue de las más tirantes que tuvo que enfrentar el funcionario. Y parece que con el correr de los meses, lejos de mejorar, la relación empeora. “Aunque ustedes no vengan de la ciudad…”, lanzó Cristina Coria en la reunión de comisión y se encargó de remarcar cada vez que pudo que Mourelle y el titular de la ARM Mariano Correa no conocían la realidad de Mar del Plata.

¿Expedientes cajoneados?

En la última sesión del Concejo Deliberante, la presidenta del bloque de concejales de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, denunció que el oficialismo “cajonea” expedientes.

En su encendido discurso, la edil opositora se preguntó: “¿Estamos cajoneando expedientes acá? ¿Cajoneamos el expediente de la designación del Presidente del Ente de Deportes? Hace más de tres o cuatro meses que tienen a un funcionario ahí en un sobre y no sabemos si es que no lo tratan apropósito, si lo quieren designar, o si no lo quieren designar, o en que internillas políticas están para demorar los tratamientos. Lo mismo pasa con el jefe de la policía local, lo mismo pasa con los Tribunales de Faltas Municipales, es igual de grave”.

A continuación, Rodríguez le apuntó a la UCR. “Se van camuflando, con una especie de simuladores; simulan que quieren lo mejor para Mar del Plata pero la verdad es que les da cosita decir que son del mismo gobierno. Son del mismo gobierno, forman parte del mismo gobierno”, disparó.

Lo último que firmó Rojas

Finalmente, la cuestionada Silvana Rojas dejó su cargo de secretaria de Cultura municipal y ocupará otro conchabo con un sueldo mucho menor en la planta política del Ejecutivo local.

Antes de dejar la titularidad de la dependencia, Rojas firmó la resolución Nº488 por la cual se renovó hasta el 15 de mayo de este año los permisos de los artesanos de la Feria Central del sistema de Ferias Artesanales del Partido de General Pueyrredon. En esa línea, se fijó un canon de 3888 pesos para el mencionado emprendimiento.

“La continuidad de lo permisos quedará condicionada a la inexistencia de deudas con la municipalidad”, se recalca en la documentación.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante avanza en un proyecto para autorizar el uso y ocupación, con carácter precario, a los permisionarios del sector Feria Central, ubicada en el sector delimitado por la acera norte y acera sur de la Plazoleta Policía Federal Argentina, calzada de la mano norte de la Diagonal Pueyrredon entre San Martín e Hipolito Yrigoyen y acera sur de la Plazoleta República Oriental del Uruguay, de 130 permisionarios, integrantes del Sistema Ferias Artesanales del Partido de General Pueyrredon, en la zona donde comenzaron las obras para embellecer el microcentro marplatense.

Vilma en llamas

En la última sesión del HCD, la oposición cuestionó la falta de gestión del gobierno de Arroyo para solucionar el conflicto del acampe de organizaciones sociales en las puertas del Palacio comunal durante más de 20 días. En el debate, la exsecretaria de Desarrollo Social y actual concejal radical, Vilma Baragiola, recibió duras críticas.

Ante estos dardos venenosos, la exdiputada nacional no se quedó callada, respondió y le pegó al exintendente Gustavo Pulti. “El motivo por el que están acá en la puerta es porque a mí me tocó asumir como Secretaria de Desarrollo Social con 80 contratos firmados con cooperativas para el Mejor Vivir que habían sido firmados el 1º de diciembre de 2015 y la nueva gestión asumió el 10 de diciembre de 2015. ¿Está bien engañar a la gente? ¿Está bien burlarse de la pobreza? ¿Está bien usar al cooperativista que tanto necesita para poder tener una obra y llevarse el pan a su casa, haciéndole firmar el 1º de diciembre de 2015 80 contratos del Programa Mejor Vivir cuando no había fondos en la Municipalidad, porque tampoco los habían tramitado y fue esta Secretaria la que los tramitó y a partir de abril de 2016 trajo los fondos a la ciudad? ¿Qué es eso? ¿No es burlarse de la gente acaso?, lanzó.

Y consideró: “Yo sé que toquetearla a Vilma Baragiola a alguno le puede dar un poquito más de prensa o menos prensa, pero no soy tan importante, soy una más y eso es lo que vale".

“Nos tocó ganar dos elecciones y seguramente el año que viene el vecino dirá qué es lo que quiere hacer, porque dice el vecino, no ninguno de los que estamos sentados acá. Y el vecino ya habló en la última elección y algunos ni siquiera llegaron al 8,33% que necesitan para poner un concejal en estas bancas”, sentenció.

Otra sociedad de Fomento en la mira

El intendente Carlos Arroyo dio luz verde para que el área legal del municipio le inicie acciones judiciales a la Asociación Vecinal de Fomento San Antonio por la falta de rendición de cuentas de un monto cercano a los 40 mil pesos.

“El 20 de octubre de 2017, el Departamento de Rendición de Cuentas informa el monto adeudado por esa entidad y ante el silencio de la Asociación se produce la remisión de la Contaduría General a la Procuración con el objeto de iniciar las acciones resarcitorias”, se refleja en el decreto Nº 522.

Salvaje aumento de tasas

Los proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva serán aprobados este jueves en el marco de una sesión preparatoria. A su vez, el 26 de abril serían avaladas solamente por el oficialismo en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. También, tendría luz verde el Presupuesto 2018. Desde la oposición lanzaron duros cuestionamientos.

"Primero contamos los días, después las semanas, ahora los meses y los marplatenses seguimos sin definiciones en temas que son centrales para la administración de cualquier gobierno", afirmó el concejal Ariel Ciano, ya que "dejando de lado cualquier tecnicismo, lo que provoca es que las cuentas de la municipalidad estén desordenadas".

El edil massista ejemplificó esta situación con un hecho real como es "la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), que ahora seguramente aumentará, debería haber venido ya actualizada con la primera factura del año, pero pasaron cuatro meses y aún eso no se contempla. Si bien pagar lo mismo del año pasado parece una ventaja, es una trampa al bolsillo de la gente porque una vez que se apruebe, si el aumento se carga en los próximos, la boleta se va al doble. Por eso proponemos un 15% de tope, acorde a la inflación proyectada"

Por su parte, el concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, sostuvo que "las ordenanzas son un atropello fiscal contra todos los vecinos, de cualquier barrio o sector social y económico que sean”.

“El gobierno de Arroyo aplicará aumentos varias veces superiores a la inflación. Pero también crea nuevos gravámenes y se exigirán nuevas contribuciones", remarcó.

En ese sentido, el edil pultista añadió "tanta voracidad no es para respaldar un plan de obras ni proyectos sociales. En realidad, de eso, igual que ahora, no habrá mucho para alegrarse. Nadie dio fundamentos a los aumentos: ni el intendente, ni los funcionarios. Tampoco los concejales de los partidos oficialistas que votaron disciplinadamente, aunque después buscan matices retóricos para diferenciarse".

Foro por el transporte público

Se realizará un Foro por el Transporte Público Local. La iniciativa que surgió desde la Multisectorial por el Transporte Público, creada a raíz de la convocatoria de la Federación Universitaria Marplatense, tendrá lugar este jueves 12 de abril, de 13 a 19 horas, en el aula O’Donell del Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado en Funes y Roca.

Al respecto, desde la Multisectorial expresaron: ”La intención del Foro es crear un espacio participativo de formación, discusión y formulación de propuestas que hoy está vacante en la ciudad. Un derecho tan importante como es el del transporte y la movilidad no tiene en la actualidad espacios para que la ciudadanía pueda opinar al respecto, y resulta un enorme agravante el hecho de que se esté discutiendo un nuevo aumento del boleto en Mar del Plata”.

“Es necesario el compromiso de la Universidad para darle calidad y rigor a la discusión, así como de todos los actores que se ven perjudicados por las diferentes falencias. El Foro es un primer paso, y esperamos que en la participación de más personas en la Multisectorial surjan nuevas iniciativas”, se indicó.

Comisión itinerante

Tal vez para mostrar un contraste de la actividad casi nula que realizaba con la presidencia del exedil y actual diputado nacional, Juan Aicega, la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante se viene reuniendo en forma muy seguida. Ahora sesionó en la sede del Instituto del Profesorado de Arte "Adolfo Abalos", sitO en Diagonal Juan Bautista Alberdi y Santa Fé.

"La reunión tuvo como objetivo el conocer en profundidad la problemática de los institutos terciarios de artística, y encarar de manera inmediata la búsqueda de las soluciones", afirmó el concejal Mario Rodríguez, presidente de la comisión.

Como resultado del encuentro, se consensuó llevar adelante un reclamo ante las demoradas titularizaciones docentes de la rama artística y por los recurrentes problemas de infraestructura en los edificios.