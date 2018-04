Arranca el debate por la despenalización del aborto: qué opinan las concejales de Mar del Plata

La Cámara de Diputados comenzará este martes con el debate formal del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y que ya cuenta con el apoyo de más de 70 legisladores de todos los bloques políticos.

Esta iniciativa representa la demanda de mayor consenso del movimiento de mujeres y feminista y la articulación de más de 500 organizaciones que reclaman desde hace más de una década por este derecho.

En primer término, la Cámara Baja realizará reuniones informativas en plenario de las cuatro comisiones en las que se debatirán el proyecto que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y se estima que habrá alrededor de 1000 expositores, entre especialistas y representantes de organizaciones que promueven la medida.

La interrupción voluntaria del embarazo es un tema que divide aguas y, de hecho, la discusión se iniciará en medio de marchas a favor y en contra. En Mar del Plata, por su parte, el Movimiento de Mujeres y Diversidad se concentrará frente al municipio a partir de las 13. Ahora, ¿qué postura tienen al respecto las concejales marplatenses?

A favor

Verónica Lagos – concejal de Unidad Ciudadana

“Estoy a favor de la sanción de la ley porque es una cuestión de salud pública, más de allá de las reservas morales que puedan llegar a tener algunos legisladores. Hay una cifra que indica que se realizan 500 mil abortos por año y la mayoría de las mujeres que mueren son las más pobres, las que no tienen posibilidad de acceder al Misoprostol ni tampoco a prácticas de clínicas seguras.

El hecho de que no esté despenalizado no logra que haya menos abortos, sino que mueren las más pobres o sufren severos daños; las que no tienen otra alternativa más que perejiles, perchas, agujas de tejer o la ayuda de alguien del barrio que más o menos se dá maña para interrumpir su embarazo. Esta no una decisión fácil, es el último recurso y deben hacerlo en clandestinidad, como si fueran delincuentes.

Por eso es importantísimo que se trate en el Congreso. Se dice que la sociedad no está preparada para estos debates pero, en realidad, es el Estado el debe poner siempre la vara y la sociedad, adaptase. Los debates ya se dieron en todas las instancias y sólo falta que los legisladores lo traten. Soy optimista, vivimos un proceso histórico”.

Virginia Sívori – concejal de Unidad Ciudadana

“Hoy se hace necesario pensar en una legislación que permita despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Creemos que la legalidad es el primer paso para entender que es una realidad. Pero por supuesto también debemos pensar que es un derecho que las mujeres debemos tener para poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Sin dudas es un tema que debe pensarse desde una perspectiva de la salud y en una cuestión sanitaria. Como tal, en esta discusión, se deben generar las condiciones preventivas para construir nuevas prácticas relacionadas con la educación sexual y reproductiva. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

Marina Santoro – concejal de Unidad Ciudadana

"Estoy convencida de que el tema del aborto es un tema de salud pública. Porque en nuestro país se practican entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos al año y el aborto es la principal causa de mortalidad materna la Argentina. Esto no es un problema de la opinión moral o de conciencia moral de cada uno, es un problema de salud y por lo tanto un problema de Estado.

Esta dolorosa realidad es urgente por eso estoy a favor de la legalización del aborto y por supuesto de políticas publicas que promuevan una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Eso también es importantísimo. Además de peronista soy feminista y como feminista creo en el derecho de autodeterminación de la mujer".

Angélica González – concejal de Coalición Cívica

“La postura de nuestro partido es en contra de la despenalización del aborto pero en lo personal, como sexóloga y psicóloga estoy a favor porque, primero, esto no va a aumentar la cantidad de abortos que se realicen; sólo va a dar seguridad y condiciones para que no mueran más mujeres. Al mismo tiempo creo que debería ser una exigencia absoluta para que haya educación sexual seria y comprometida desde el jardín en adelante, lo cual va a permitir que tengamos una sexualidad mucho más responsable. Durante los más de 30 años que llevo trabajando como sexóloga, siempre digo lo mismo: tengamos sexo placentero pero responsable. También estoy convencida de que las mujeres somos las únicas que tenemos derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Sólo una mujer que toma esa decisión sabe lo que sufre, siente que tiene su proyecto de vida obturado. Y más allá de que suene cruel, un embarazo de un mes, no es un bebé, es un conjunto de células en modificación".

Claudia Rodríguez - concejal de Acción Marplatense

"Creemos que es importante que se debata en el Congreso la despenalización del aborto. Es un tema en el que existe pluralidad de voces que deberán encontrar la manera de escucharse y llegar a una decisión honesta y madura que intente representar los derechos de todos. No tenemos que perder de vista que miles de mujeres mueren por practicar abortos, sin acompañamiento institucional estatal de ningún tipo y en condiciones paupérrimas fruto de la carencia de recursos.

Por nuestra parte respetamos las opiniones divergentes que existen en nuestro partido, ya que no todos están a favor de su despenalización, aunque existe coincidencia de que el Estado debe dejar de mirar para otro lado porque es una cuestión de salud pública. En forma personal estoy a favor de que haya políticas que le den respuesta a esta problemática cuya existencia es innegable. Por supuesto ésta debe ser la última opción, lo primero que hay que garantizar es educación sexual y anticonceptivos libres para hombres y mujeres".

En contra

Mercedes Morro – concejal de 1País

“Estoy en absoluto desacuerdo. Entiendo que a veces hay que recurrir a esta práctica porque hubo una violación o porque la madre corre riesgo de vida, pero ¿quiénes somos nosotros para quitar la vida a alguien? Es cierto que hoy hay mujeres que pierden la vida pero hay anticonceptivos. Si uno no es responsable, no hay que matar a una criatura. Hace dos años se sancionó una ley para salvar a los perros galgos y ahora estamos hablando de matar bebés indefensos; es increíble. Hay casos específicos –una chica que la violan y la matan a palos- pero sino, el bebé no tiene la culpa y eso es, además, una carga para toda la vida”.

Patricia Serventich – concejal de Agrupación Atlántica

“Estoy totalmente a favor de la vida y pienso que como está legislado y las excepciones que hay, es como más se respeta. Estoy a favor de la educación y de la concientización. Hay un montón de áreas que tienen que interactuar para que un embarazo, si no es deseado, no suceda.

NS/ NC

Las concejales del bloque radical Vilma Baragiola, Cristina Coria y Natalia Vezzi aún no definieron su postura ante el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. "Nos debemos una reunión para definir nuestra posición al respecto", reconoció Coria al ser consultada por 0223 y aclaró que hasta tanto eso no suceda, no abordarán el tema públicamente