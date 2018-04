Preocupación por los cambios en los Centros de Formación Profesional: “Va a afectar a docentes y alumnos”

Desde el Suteba General Pueyrredon y la Uthgra local se mostraron preocupados por los últimos cambios introducidos por la Provincia, que a través de una resolución informada a fines de marzo, pasó los Centros de Formación Profesional, que dependían de la Dirección General de Escuelas a la órbita del Ministerio de Trabajo. La modificación dejaría afuera a los estudiantes menores de 18 años y mayores de 35 y afectaría el ingreso salarial de cientos de docentes.

En diálogo con 0223, Gustavo Santo Ibáñez, secretario general del Suteba local, expresó el malestar de los docentes por esta “sorpresiva” y “desprolija” resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, “que al igual que como pasó con los bachilleratos, lo notifican a través de email o de whatsapp”.

“Al principio plantearon que los cambios iban a ser afectados los conveniados, que son algunos sindicatos, ONG´s, sectores de la iglesia. Pero luego salieron a decir que todos iban a pasar al Ministerio de Trabajo. Hay una gran preocupación de los docentes porque no sólo altera la dinámica de trabajo sino que fundamentalmente modifica el sostener la formación laboral de lo estudiantes a pedido exacto de las necesidades de una empresa”, remarcó el dirigente que asimismo cuestionó a la Jefatura Regional “que juega a las escondidas y no da la cara al pedido de explicaciones".

“Este tipo de cambios generan miedo”

Por su parte Fabiana Évolo, secretaria del Centro de Formación Profesional de Apand, también expresó su preocupación por los últimos cambios introducidos por la Provincia, que sólo en ese establecimiento afectaría a unos 1200 estudiantes. En Mar del Plata hay unos 15 CFP.

“Aparentemente quedarían afuera a partir del próximo año los menores de 18 años y los mayores de 35. A través de un comunicado, la Provincia de manera taxativa habla de ciertas cosas que podrían ser modificadas. Lo cierto es que los docentes pasaríamos a la Dipregep y como cualquier docente privado, dependeremos no de la Dirección de Escuelas sino de un empleador”, explicó Évolo.

En esa línea, recordó que desde 1986 funciona el Centro de Formación Profesional de Apand, que tiene cursos de Inglés, Electricidad, Informática, Gastronomía, Mecánica, Carpintería, Cosmetología, Manicuria, Depilación, Hotelería, Costura, entre otras carreras con duraciones trimestrales, cuatrimestrales y anuales.

“Los cursos aprobados en este año no habrá modificación. Pero la mayor preocupación es el futuro, porque no sabemos si se respetará la planta de docentes actual. En septiembre, como todos los años, nos reuniremos para plantear que oferta educativa habrá para el 2019 y con estos cambios no sabemos cómo será”, advirtió la docente.