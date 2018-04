Arturito, de La Casa de Papel, dijo que quiere venir a Mar del Plata como “fallero”

foto

video

El nombre de Enrique Arce no les sonará a muchos en Mar del Plata. Sin embargo, el de “Arturito” seguramente sí: es uno de los personajes de La Casa de Papel, la serie que explotó en Netflix y que es furor en la Argentina.

El actor habló con Nicolás Sosa y Adrián Maucci en el programa After Office, de la FM 94,9, y contó las referencias que tiene de Mar del Plata, más allá de hablar el éxito de la serie española.

“Una de mis mejores amigas del pueblo de mi madre, cuando éramos muy pequeños, era de Mar del Plata. Nunca nos volvimos a ver. Y casi voy para la final de la Copa Davis en el 2008 porque soy muy amigo de la familia Verdasco”, contó Arce.

Los periodistas le contaron al actor nacido en Valencia que en Mar del Plata se realiza todos los años la celebración de la Falla Valenciana. “Quisiera ir de fallero, con todo el traje para hacer la cremà en la Falla Valenciana, allí en Mar del Plata. Realmente me encantaría porque soy un enamorado de mi tierra, y entonces, que me cuentes que allí se realiza, me llena de satisfacción”, dijo.

“Arturito” admitió que la serie “pasó sin pena ni gloria en España” y que a partir de que Netflix la subió a su plataforma estalló. “Estamos alucinando con esta serie. Éramos todos conocidos en España, pero no tomamos dimensión de esto. En todo el mundo es impresionante, pero la que lleva adelante mayor fanatismo es Argentina”, contó.

Arce contó que estuvo a punto de rechazar el papel de la serie, porque tenía un viaje previsto a Estados Unidos. Su representante lo convenció de aceptar el papel de jefe de la Casa de Moneda y Timbre de España. “Si no ahora me estaría comiendo los muñones”, admitió.

A lo largo de la divertida entrevista, contó que hubo dos escenas muy difíciles de filmar, por dos motivos distintos. “En la de las ‘tijeras y las puntas’, Denver y yo nos cagábamos de risa, no podíamos seguir, pedíamos cortar”, relató y agregó: “Y la otra, la más difícil de mi carrera, fue una que tenía que ver a Mónica (Gaztambide) y cuando la volvía a ver, debía ‘frotarme’ con ella, y con el ‘frote’ debía finalizar como un pobre. Les dije Por favor no me hagan hacer esto. Pero finalmente fue una escena muy bien hecha y cuidada”.

El actor también contó su fanatismo por la Argentina y dijo que tuvo “la gran fortuna” de conocer a Ricardo Darín gracias a que Uruslá Corberó, la actriz que interpreta el papel de Tokio, es la novia del Chino Darín, el hijo del actor argentino. “Es mi ídolo. A mí me encanta el cine Argentino”, indicó y también contó que es muy amigo de Ernesto Alterio.

“El único autógrafo que tengo en mi vida, se lo pedí a un señor, con 9 años (el día de mi comunión), que se llamaba Mario Alberto ‘Matador’ Kempes. Es el ídolo de mi vida”, cerró.