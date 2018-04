Rugby: Mar del Plata se volvió a subir al podio

Mar del Plata (6): Santiago Bonavento, Máximo Martínez, Franco Pechia; Mikael Bloom, Tomás García Fierro; Ignacio De Siena, Martín Román Leoz, Pedro Haguaard (C); Santiago Martínez Etayo, Bautista Farise; Julián Soberon, Bautista Tejerina, Agustín Zelezen, Tomás Etchepare; Lisandro Rodríguez.

Cambios: Conrado Muzio por Etchepare, Agustín Ciancio por Bloom; Facundo Vazquez por Bonavento; Alejo Melin por Martínez Etayo; Joaquín Rojas por García Fierro; Juan Bruno por Martínez.

Entrenadores: Fernando Reche, Dario Silenzi, Sebastián Bisso, Guillermo Estavillo, Jorge Di Iorio.

Cuyo (13): Ramiro Bisogno, Juan Pablo Martín, Maximilano Montilla; Angelo Cipolla, Franco Isaguirre; Tomás Montilla, Manuel García, Juan Martín González; Julián Guevara, Bautista Filizzola (C); Julián Hernández, Agustín Demaría, Alejo Videla, Lautaro Moretta; Matías Colomer.

Ingresaron: Lorenzo Manzano, Franco Marti, Franco Quiñonez

Entrenadores: Juan Manuel Guevara, Carlos Ibarrat, Agustín Robi.

Puntos: PT 6´ penal de Farise (MdP) y 23´ penal de Rodríguez (MdP); ST 4´ try de Isaguirre (C), 6' try de Cipolla (C), 17´ penal de Filizzola (C) y 23´ penal de Farise (MdP).

Tarjetas Amarillas: PT 19´ Farisé (MdP) y 30´ García Fierro (MdP); ST 15' Ciancio (MdP), 22' Videla (C) y 28´ Soberón (MdP).

Referee: Esteban Filipanics.

Cancha: CRAI.