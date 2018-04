Dirigentes del PJ de Tandil en alerta ante la intervención del partido

Luego de que la jueza federal María Servini de Cubría decidiera meses atrás la intervención del partido Justicialista a nivel nacional tras la cautelar presentada por Carlos Acuña (del gremio de las estaciones de servicio) y Oscar Rojas (de maestranza), en las últimas horas el fallo fue apelado y ahora la jueza tiene un plazo no mayor a los tres días para ver si concede o no la misma.

Durante este martes, el presidente del partido, José Luis Gioja, resistió en la sede del PJ y dispuso un cordón policial que impidiera nuevos ingresos al local partidario.

“La imagen que vimos es evidentemente muy provocativa y penosa. Están pasando cosas en el país que necesitan atención, incluyendo a la justicia que está mirando para el costado en algunos casos”, consideró Iglesias de movida en declaraciones vertidas al diario local Nueva Era.

En esa línea, la dirigente del PJ, agregó: “Los ciudadanos que estamos avocados a la política nos preguntamos qué están ocultando con estas medidas y quiénes están siendo favorecidos. Nombrar de interventor a una persona que no sólo no tiene una mirada objetiva de la cuestión sino que no viene a incluir sino a excluir sectores del peronismo que han tenido el aval popular, realmente da mucho que pensar”, agregó respecto al nombramiento de Luis Barrionuevo como interventor.