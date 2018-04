Tres mujeres que practicaban stand up paddle rescataron a una mujer que se arrojó al mar

Una mujer de unos 50 años fue rescatada esta mañana por tres mujeres que practicaban stand up paddle a la altura del Torreón del Monje. La intervención de las supistas fue advertida por un grupo de personas que llamaron a las autoridades y posteriormente asistieron a la mujer, que se encontraba con una crisis nerviosa.

“Todas las mañanas hacemos stand up paddle y salimos desde Cabo Corrientes. Cerca de las 8.45, al llegar a la altura de Varese, veo una cabecita, que de lejos parecía un lobo marino. Seguimos remando y llegando al Torreón observo que no se movía, por lo que las tres entendimos que era una persona. Nos acercamos y era una mujer, que estaba muy nerviosa. Solo gritaba y decía que estaba sola y que `no quería vivir, se quería morir porque se le había muerto el hijo”, contó a 0223, Natalia Martínez Calvo (37), que junto a Marcela Martínez (47) y Valeria Estévez (38) protagonizaron el rescate.

La mujer, que según las rescatistas tenía entre 50 y 60 años estaba en el mar completamente vestida y con los zapatos puestos.

“Tratamos de tranquilizarla, decirle que su hijo de otra manera estaba con ella acompañándola. Y que había varios motivos para seguir viviendo”, relató.

Mientras las tres deportistas asistían a la mujer, desde el Torreón, un grupo de personas y la policía ya habían llamado a Prefectura, que en cuestión de pocos minutos llegó al lugar en un semirígido.

“Prefectura llegó muy rápido y dos efectivos con traje de neoprene, patas de rana y hasta con una cámara Go Pro se metieron al agua y sacaron a la mujer. Me dijeron que la llevaban hasta el Club Náutico para darle los primeros cuidados. Esperamos que la señora esté bien y se recupere”, recordó.