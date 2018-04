Le pegó un tiro, la roció con nafta y la golpeó durante años: "La justicia espera que me mate"

Susan se casó en 2008 con Fernando Ariel Dodds esperando tener una relación de amor. Tuvieron dos hijos -una niña que hoy tiene 5 años y un nene de 8- pero en menos de tres años de relación, la vida de la joven se volvió un verdadero calvario.

El hombre empezó a vender drogas, fue descubierto por la policía y terminó preso en el penal Batán. "Mientras estaba preso lo fui a visitar una vez con la beba y me pegó adelante de todos. Desde ese día decidí no ir más", relató la joven a 0223.

Durante su estancia en la cárcel, el hombre llamaba constantemente a su mujer y la amenazaba. "Me decía que cuando saliera me iba a llevar a la cantera y me iba a pegar un tiro", aseguró Susan sobre los primeros años de sufrimiento.

Luego de tres años, la justicia le otorgó salidas transitorias a Fernando y el hombre se acercó nuevamente a su familia para intentar recomponer la relación. "Volvió cuando mi hija ya tenía dos años. Yo decidí darle otra oportunidad", se lamentó la joven.

"Cuando vi que seguía con las drogas, discutimos, sacó un revólver y me pegó un tiro en una de las rodillas", señaló Susan y agregó: "Me curé sola en mi casa con la ayuda de él. Mi familia no sabía nada porque yo vivía encerrada"

Susan mantuvo su relación durante un tiempo más hasta que un día tomó coraje y buscó cortar con lo que la estaba matando lentamente.

"Discutimos, me pegó y le hice la primera denuncia. A las tres semanas recibió la notificación en la casa que compartíamos, agarró sus cosas y se fue. Ese mismo día volvió a la madrugada, me agarró de los pelos, me arrastró al patio y me roció con nafta. Incluso, manchó a mis hijos que salieron al escuchar los ruidos", reveló sobre ese día.

Esa fue la primera de las doce denuncias que hasta el momento Susan radicó en la Comisaría de la Mujer con la esperanza de se termine su calvario. La justicia le otorgó una restricción de acercamiento hacia ella y sus hijos.

Sin embargo, el hombre nunca se detuvo. La amenaza por Facebook y Whatsapp, le rompió tres puertas de la casa y constantemente vuelve. Hasta intentó matar de un disparo al perro que la joven adoptó para evitar que entre a la vivienda.

La historia de terror tiene un capítulo más

Como si esto fuera poco, Susan asegura que una de sus hijas de otra relación -hoy tiene 14 años- le confesó que fue violada por el padrastro. "Ella se animó a contarlo cuando yo hice las denuncias porque él la amenazaba", detalló.

"Mi hija tuvo cuatro intentos de suicidio y cuando lo ve pasar se esconde adentro del baño", aseguró la mujer y dijo que la justicia probó la veracidad de los dichos de la niña pero que hasta el momento no realizó nada.

"La justicia está esperando que me mate"

Susan aseguró a 0223 que la fiscal Graciela Trill desestimó 10 de las 12 denuncias presentadas: "Dice que no estaba en falta. Si no está afuera de mi casa pegándome no se lo pueden llevar".

"Me gustaría que la fiscal estuviera en mi casa. Vivo presa", remarcó Susan entre lágrimas.