Aldosivi, por tres puntos que pueden ser de oro

Con toda la ilusión a cuestas, Aldosivi recibirá desde las 17.05 de este sábado a Los Andes, por la 23ª fecha de una B Nacional que lidera con dos puntos de ventaja cuando restan nueve por jugarse.

El "Tiburón" está ante su gran oportunidad. Viene de ganar una verdadera final ante Gimnasia, en Jujuy. Perdía 1 a 0, lo dio vuelta 2 a 1 y dejó en el camino a un rival directo.

Ese encuentro dejó dos expulsados que deberá reemplazar. Lucas Krupszky y Antonio Medina serán sustituídos por Franco Canever y Cristian Chávez, respectivamente. Mientras que Ezequiel Parnisari retornará a la defensa (jugó algunos minutos en el norte). Saldrá Diego Villar de flojo rendimiento en Jujuy. La novedad, no confirmada, sería la ausencia de Arnaldo González. El "10" ya cumplió una fecha de suspensión, pero irá al banco de relevos.

Los Andes marcha 16º en la tabla, y está cerca de la zona de descenso en los promedios. Viene de dos derrotas, ante Ferro (1-4) e Independiente de Mendoza (0-2). Nicolás Álvarez volverá a ocupar un lugar en la defensa por Raúl Iberbia, mientras que en la mitad de la cancha Gastón Álvarez Suárez estará entrará en reemplazo de Carlos Espínola. La duda pasa en el ataque donde Matías Linas y Matías Gonzalez pugnan por un lugar.

Aldosivi puede dar un gran paso. Juega antes que el resto, e intentará presionar a su más inmediato perseguidor, San Martín de Tucumán, que el domingo visitará al débil Flandria. De todos modos, los marplatenses dependen de sí mismos y por ello, un triunfo, lo dejará más cerca del objetivo sin importarle el resto.

Los equipos

Aldosivi: Sebastián Moyano; Emanuel Iñiguez, Ezequiel Parnisari y Maximiliano Velázquez; Nahuel Yeri, Roberto Brum, Leandro Somoza y Franco Canever; Emiliano Ellacópulos; Chávez y Fernando Telechea. DT: Gustavo Álvarez.

Suplentes: Matías Vega, Alan Alegre, Ismael Quilez, Arnaldo González, Esteban Orfano, Villar, Francisco Leonardo y Federico Domínguez

Los Andes: Maximiliano Gagliardo; Nicolás Álvarez, Sebastián Valdez, Maximiliano García, Emmanuel Martínez; Gustavo Turraca, Matías Escobar; Gastón Álvarez Suárez, Júnior Mendieta; Matías Linas o Matías González y Fabricio Lenci. DT: Gabriel Lobos.

Suplentes: Federico Díaz, Franco Peppino, Johan Díaz, Carlos Espínola, Gonzalo Díaz, Ezequiel Cérica y Julián Vivas.

Hora: 17.05.

Árbitro: Maximiliano Ramírez.

Estadio: "José María Minella".

Venta de entradas: desde las 15 en el Velódromo Municipal.

La fecha 23

Sábado

13.05 All Boys vs. Gimnasia (Jujuy)

16.30 Ferro vs. Estudiantes (San Luis)

Domingo

14.35 Flandria vs. San Martín (Tucumán)

15.30 Brown (Adrogué) vs. Santamarina (Tandil)

15.30 Brown (Madryn) vs. Nueva Chicago

16.00 Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Instituto (Córdoba)

17.00 Mitre (Sgo. del Estero) vs. Villa Dálmine

17.45 Independiente (Mendoza) vs. Riestra