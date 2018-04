Alvarado quiere traerse algo del calor chaqueño

La victoria por penales frente a San Jorge de Tucumán le dio vida a Alvarado en el Federal A y un envión anímico para encarar la serie de playoffs ante Chaco For Ever que se abrirá este domingo a las 16.45. El conjunto de Mauricio Giganti sabe que jugará ante los dirigidos por Luis Medero y ante un intenso calor que se espera para la hora del encuentro en Resistencia.

En la parte futbolística, Alvarado pierde uno de sus futbolistas más desequilibrantes como Gonzalo Lucero, pero recupera al goleador Joaquín Susvielles, quien seguramente ocupe un lugar en el banco de suplentes. En lugar del neuquino ingresaría César Cocchi para acompañar a Palisi en la recuperación y deslindar responsabilidad en la vuelta a Walter Erviti.

El "torito" sabe muy bien que el empate no sería un mal resultado teniendo en cuenta que de local se hace fuerte. Más allá de haber tenido que recurrir a los penales con los tucumanos, el partido del equipo de Giganti fue muy bueno y mereció ganarlo en los 90'.