Taxistas aseguran que es alarmante el consumo de alcohol los fines de semana

La Sociedad de conductores de taxis, expresó su pesar por la muerte del taxista esta madrugada en la esquina de Falucho y Buenos Aires y señaló que están cansados de ver gente alcoholizada al volante los fines de semana.

Ademas, desde el organismo presidido por Raúl Vicente,aseguran que esta “no es una problemática afecta a los taxistas en particular”, también afecta a la sociedad, ya que es “un peligro para todos”.

Respecto a los controles realizados por el Municipio, los taxistas consideraron que si bien han crecido en cantidad, los accidentes no se redujeron. “Los controles de alcoholemia están, no se puede decir que no. Pero la insensibilidad de la gente es realmente llamativa” aseguraron.

Antonio Szapiel falleció esta madrugada tras ser embestido por Agustin Pelegrino (23), quien manejaba un auto robado a gran velocidad cuando quiso esquivar un control policial. Al ser aprehendido se negó a realizarse el control de alcoholemia.