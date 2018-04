A Alvarado le arrebataron el triunfo en el final

El arbitraje está pasando un mal momento a nivel nacional y estas categorías de ascenso no son la excepción. Por el contrario, la semana pasada estuvieron en boca de todo el país por los polémicos trabajos en los partidos del Pentagonal Final y esta tarde fue Rodrigo Rivero el que dejó mucho que desear en el encuentro que Chaco For Ever le ganó 2 a 1 a Alvarado en la ida de la segunda fase de playoffs del Torneo Federal A. El santiagueño inclinó la cancha durante todo el encuentro para el local y, en el final, cuando el "torito" se traía tres puntos de oro, inventó un penal que Villalba Fretes canjeó por gol y omitió una clara mano de De Souza que terminó con el cabezazo goleador de Magno para que lo que era un paso gigante para Alvarado, ahora vuelva con muchas obligaciones de cara a la revancha.

El planteo de Alvarado en la etapa inicial fue perfecto. Por momentos sufrió, lógico, pero se jugó siempre a lo que propuso el "torito", obligando a Chaco For Ever a buscar mucho por arriba donde se hacen fuertes los defensores marplatenses, mucho más con Martín Quiles en el lateral derecho. También es cierto que todo podría haber cambiado si en la primera, a los 2', Magno le podía dar mayor potencia al remate que sacó desde el borde del área y que controló bien sobre su izquierda Juan Francisco Rago. Y tampoco hay que dejar pasar, que el tempranero gol de Walter Erviti, a los 10', le facilitó las cosas a los de Mauricio Giganti y generó aún más obligaciones al dueño de casa. La presión alta dio resultado, Francisco Molina recuperó una pelota por izquierda y aceleró, quedó en superioridad, parecía que la había abierto demasiado pero el de Miramar tuvo lucidez para sacar el pase atrás para la entrada del "10" que, con los ojos abiertos, se llenó el pie para ponerla contra el palo izquierdo de Canuto y sellar el 1 a 0.

El equipo local mostró todo el tiempo querer tener la iniciativa pero no tuvo demasiadas ideas a la hora de atacar. Gómez mostró que tenía estudiado a Rago porque cuando robó en la mitad de la cancha se animó y buscó el arco pero la tiró apenas afuera. Con la ventaja, estaba más tranquilo Alvarado y se dedicó a manejar la pelota cada vez que pudo. Cuando no, se puso el overol y defendió, con los once, con Susvielles y Erviti presionando desde bien arriba, el medio batallando y los defensores sacando todo lo que llegaba. El último paso era Rago, dando garantías con su seguridad. La más clara de Chaco For Ever fue a los 20', cuando un centro al segundo palo fue bajado hacia dentro y Diego Magno, increíblemente, le erró al arco cuando era la igualdad. El resto de la etapa, fue con mayor posesión del local, pero el "torito" firme, sólido, se encargó de desactivar los avances albinegros y estuvo más cerca del segundo que Chaco de la igualdad. A los 34', un saque largo del arquero encontró a Susvielles pivoteando de forma perfecta para Erviti que no pudo definir cómodo de derecha, tenía muy cerca a Canuto que tapó con el pecho y, en el rebote, Marcos Litre la tiró apenas arriba del ángulo derecho. La única mala, fue que debió salir Francisco Molina (de buen primer tiempo) por un fuerte dolor en el codo, y en su lugar ingresó César Cocchi.

En el complemento la tónica siguió siendo la misma. Quizá la posesión fue mayor para Chaco For Ever, pero Alvarado no pasó sobresaltos en casi ningún momento, estuvo siempre bien parado y el local no tuvo ideas para poder llegar hasta el área de Rago, salvo por pelotazos o envíos largos que fueron siempre bien resueltos por los centrales y el arquero. La salida de Palisi por una lesión, no modificó el esquema porque entró Caro para acompañar a Cocchi en la recuperación. El ingreso de Gautier por un extenuado Erviti, partió el equipo y quedó con un claro 4-4-2, sólido y expectante a alguna contra para liquidarlo.

Tuvo chances el "torito" de definirlo de contra ataque pero le faltó la puntada final, llegó con poca gente y se sentía el gran desgaste que se estaba haciendo. Así y todo, el trabajo no tenía fisuras, en ningún momento el conjunto de Medero logró poner un hombre de cara a "Panchito" Rago y siempre apostó a alguna pelota suelta para buscar el empate. La expulsión de Ramírez, inevitable al cometer una dura infracción ya amonestado, pareció empezar a cerrar el partido. Pero Rodrigo Rivero, que durante toda la tarde había inclinado la cancha con todas las divididas y condicionando con tarjetas, se tenía preparado un mazazo para Alvarado. A los 40', cuando Chaco ya no podía pensar e iba como podía, De Souza metió un pase para Magno que buscó pasar entre Quiles y Paulucci y apenas los sintió cerca se tiró de cabeza, para que el santiagueño marque el punto penal ante el asombro de todos. A Villalba Fretes poco le importó, canjeó por gol con un remate fuerte al medio del arco y el local se llevaba un empate impensado a esa altura.

Alvarado intentó de mantenerse tranquilo y sabía que el resultado no terminaba de ser malo para la revancha. Entonces, siguió marcando y atacando cuando pudo para ir por el triunfo. Sin embargo, a los 47', le cobraron una falta a Litre cerca del área rival, metieron el cambio de frente para De Souza que estaba sobre la línea y cuando se le iba estiró el brazo, Rivero dejó seguir y, el exDefensores de Belgrano sacó el centro al segundo palo para Diego Magno que le ganó de arriba a los centrales, venció a Rago y selló el 2 a 1 letal para Chaco For Ever que estaba "muerto" y lo revivieron. Quedan 90', queda mucha bronca en Alvarado, queda la revancha en el Minella donde el "torito" intentará darle justicia a una serie que en la ida, de eso no tuvo nada.