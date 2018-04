Aguad confirmó tratativas con un experto venezolano que quiere encontrar al submarino en 100 días

Un experto venezolano en búsqueda subacuática espera una respuesta de Macri a su propuesta para buscar el ARA San Juan. Pidió 3,8 millones de dólares a cambio de hallarlo en no más de 100 días. Se llama Hugo Marino y, según lo declarado este lunes por el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, todo indica que su ofrecimiento será aceptado.

"Estamos en el proceso de contratación. Hemos hablado más de cinco veces con el señor Marino, que es quien ha ofrecido este aparato", indicó el ministro frente a la comisión bicameral especial creada para investigar lo ocurrido con el submarino ARA San Juan, desaparecido con 44 tripulantes hace cinco meses.

Aguad aclaró que el Gobierno comenzó "las actuaciones de contratación directa" del sistema teledirigible pero que eso no acortará la activación del período de búsqueda, trámite que no podrá ser inmediato ya que el aparato a utilizar es muy difícil de trasladar a la zona de búsqueda.

"No hay ningún buque de la Armada donde a su vez ese buque y su equipo pueda ser colocado. Estamos tratando de resolver ese problema. Pero traer ese torpedo y colocarlo en un barco con los contenedores que hacen falta significa no solo que entre sino que el barco ande a una velocidad apropiada para que no se pierda el torpedo", explicó el ministro al respecto del complejo funcionamiento.

"El Autonomous Underwater Vehicles (AUV) no es igual al robot. No es que uno sea mejor que otro, es otra tecnología. Es probable que nos sea de utilidad en la medida de que sea buena de calidad y pueda meterse en la grieta de la montaña", agregó Aguad, en relación a la zona en donde se cree estaría el casco del buque perdido.

Por su lado, Marino, de 53 años y formado como economista, es venezolano, pero no así lo es su empresa, con sede en Miami, donde funciona desde hace diez años. El experto confía en que podrá lograr la misión que le fue esquiva a más de 30 barcos y 16 aviones de todo el mundo.