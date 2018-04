Familiares de El Repunte: "No nos escuchan, no nos recibe nadie"

A 10 meses del hundimiento del buque El Repunte, en el sur del país, los familiares de los marineros volvieron a marchar para reclamar que se reactive la causa. Esta vez, decidieron llevar su dolor hasta el acceso a las terminales 1 y 2 del Puerto de Mar del Plata, las mismas que estuvieron cortadas la semana pasada por la muerte de un estibador.

"Nuestros familiares salieron de este mismo lugar y murieron por lo mismo: la precariedad. En Mar del Plata se trabaja jugando con la vida de los trabajadores", dijo Gabriela Sánchez, hermana del capitán del barco.

Los familiares de los marineros se sienten desamparados. "No somos recibidos por nadie, no nos escuchan. Lamentablemente estamos viviendo momentos dolorosos. Reclamamos que la Justicia ponga cartas en el asunto y el juez Lleral empiece a trabajar de verdad", dijo Sánchez.

La mujer recordó que apenas se hundió el barco, el magistrado "tomó decisiones muy importantes", como correr a Prefectura de la investigación y hacer el allanamiento en la empresa Ostramar.

Sin embargo, luego hubo un parate porque asumió el mando de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado y en febrero volvió a tomar la causa por el hundimiento del barco. "Pero no hizo absolutamente nada", remarcó Gabriela.

"Le pedimos que mueva la causa del hundimiento. El barco está abajo del agua y cuando vayan a hacer las pericias nos van a decir que porque pasó un año no pueden hacer nada.Nosotros jugamos con el tiempo, el desgaste", dijo.

La hermana del capitán relató que un mes después del hundimiento ya se conocía la ubicación exacta de los restos de la nave. "Hace nueve meses lo sabemos, pero esta causa no es tan importante como otras, no le dan la misma entidad que a otras causas", se quejó.

La hermana del capitán afirmó que el hundimiento de El Repunte "no fue la excepción". "Es la regla del puerto de Mar del Plata -añadió-. Lamentablemente nos tocó a nosotros como a otros antes vivir esta tragedia. Pero vamos a seguir denunciando porque no puede ser que la vida de los trabajadores no sea tenida en cuenta".