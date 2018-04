Piden la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos en Mar del Plata

La concejal de la UCR, Vilma Baragiola, presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo local promueva la posibilidad de que cada unidad de transporte urbano de pasajeros cuente con cámaras de video con el objetivo de otorgar mayor seguridad a choferes y pasajeros en el distrito de General Pueyrredon.

Luego de la reunión que mantuvieron la gobernadora María Eugenia Vidal y el titular de la UTA, Roberto Fernández, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, anunció hace pocas horas créditos para instalar cámaras de seguridad en los colectivos tras el asesinato de un chofer en La Matanza.

De acuerdo a lo que explicó desde el gobierno provincial, en tres meses los colectivos que realizan recorridos nocturnos en el conurba no deberán tener cámaras de seguridad. Y todas las unidades tendrán que colocar esos dispositivos en un plazo máximo de seis meses.

En ese sentido, Baragiola remarcó que “el reclamo de los chóferes es justo ya que hace años son un blanco fácil de los delincuentes. En el Partido de General Pueyrredon no escapa a la misma problemática hace tiempo, la que no solo afecta a los choferes si no también a los pasajeros”.

Y destacó que “esta nueva modalidad brindará mayor seguridad, ya que las unidades pueden ser monitoreadas y con la ayuda de los botones antipánico, ser más fáciles de localizar y enviar móviles policiales al lugar del hecho”.