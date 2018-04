Caló: "El Congreso de la UOM puede convocar a un paro"

El Congreso Anual de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) comenzó este martes a la mañana en Mar del Plata, en medio de las estancadas negociaciones paritarias, por lo que los referentes del gremio decidirán este miércoles si lanzan o no un paro a nivel nacional.

Este lunes fracasó la última y cuarta reunión entre los metalúrgicos y empresarios, por lo que, Antonio Caló, titular de la UOM, manifestó: “En vez de avanzar en las negociaciones, retrocedimos. En el Congreso decidiremos las medidas a tomar. El próximo lunes tendremos una nueva reunión en la que queremos llegar a lo mínimo que pedimos: los 18 mil pesos para cubrir la canasta básica alimentaria”.

Con respecto a la protesta, el líder gremial detalló que “la propuesta es dos días hacer asamblea con los trabajadores para informar la situación y después una semana parar media hora y trabajar media hora dentro de la fábrica“.

Y argumentó: “La inflación de este año no baja del 22%, por eso no vamos a traicionar a los compañeros. Otros gremios han arreglado el 15% pero no es lo mismo ese porcentaje sobre un sueldo de 40 mil pesos, al que tienen en este momento nuestros trabajadores: de 10 y 15 mil pesos”.

En la primera jornada del Congreso, que se celebra en el Hotel 13 de Julio de la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y Fuerza, se trató el problema grave que transitan con la obra social: “Los empresarios nos deben 800 millones de pesos que no la aportan a la UOM. A esos empresarios les a hacer juicio penal y si los puedo meter presos, los voy a meter presos”, aseveró el dirigente metalúrgico.

Otros tema que se tratará será el pedido de unidad de la CGT para todos los trabajadores, la situación de la industria metalúrgica y el análisis de la realidad política, económica, y social.