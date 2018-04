Moscuzza y la designación de Barraza: "Tenemos que estar con los ojos abiertos"

En Aldosivi están que trinan con la designación del árbitro Julio Barraza para el compromiso que el lunes a las 15.35 jugará ante Deportivo Riestra, en las puertas de lograr el ascenso, a falta de dos fechas. Los antecedentes del colegiado marcan actuaciones cuanto menos polémicas dirigiendo al club del empresario y abogado mediático Víctor Stinfale.

A todo esto, se espera el fallo del Tribunal Arbitral Superior (TAS) , donde se sospecha que podrían devolverle 10 puntos a este equipo, por lo que podría todavía mantener la categoría. Ese falló algunos indican que sería el lunes a las 14, pero 0223 pudo saber que será más adelante.

El presidente del "Tiburón", José Moscuzza, se manifestó con cautela aunque con un dejo de malestar por esta designación de Barraza. "Es un árbitro que está en la lista, por los antecedentes, cuando pasan estas designaciones hay que tomar recaudos, prestarle mayor atención a lo que transcurra dentro del partido. Pero yo no puedo juzgar algo que todavía no aconteció. No corresponde. Los periodistas ya lo conocen y está bueno que ustedes hagan las conjeturas que tengan que hacer. Yo me tengo que cuidar de lo que digo", declaró a 0223.

El "pope" del club del puerto anunció que dispondrán de dos cámaras especiales en cada área dispuestas por la institución para controlar que no suceda nada extraño: "No hay que desesperarse. Hay que estar con los ojos bien abiertos. Aldosivi va a filmar los partidos como siempre, pero vamos a poner doble cámara en las áreas, con camarógrafos y donde nos permitan, no creo que dentro del campo de juego."

Julio Barraza dirigió dos veces a Riestra este torneo. El 12 de diciembre, venció a Santamarina de Tandil con un penal cobrado por el juez. Y en la fecha 19, igualó con Flandria 1 a 1, también con un polémico penal.

"Llama la atención que bajando tres árbitros de primera a la B Nacional, que no sé si son mejores o peores, pero no nos tocó ninguno. Errores pueden cometer todos. Será criticable si cometen horrores, ahí la cosa cambia", agregó Moscuzza a 0223, que recordó el partido con Quilmes y aquel gol anulado a Telechea por supuesta infracción: "fallos como ese sí te hacen pensar que pueden haber cosas raras", expresó.

El presidente de Aldosivi también se quejó del modo de las designaciones de árbitros: "Acatamos lo elegido por AFA, por más que no me guste el sistema de elección de árbitros, que para mí tienen que ir a sorteo y no elegidos a dedo."

Y el empresario portuario cerró contando un temor: "Le tengo mucho miedo a las expulsiones. Más que a alguna jugada polémica. Si mirás los últimos diez partidos, en todos los partidos tuvo hasta tres amarillas y muchas de esas tarjetas se pudieron haber evitado".