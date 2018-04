Mourelle recargado y contra todos, la ruta del dinero R y un merecido homenaje

Mourelle, recargado

El secretario de Hacienda Hernán Mourelle llegó enviado desde el gobierno provincial con la idea de acomodar los números del municipio con más problemas de toda la provincia de Buenos Aires.

Cada uno de sus primeros planes despertó polémica:

Le retuvo el sueldo a la cúpula del STM, pero la justicia rechazó.

Le aplicó una multa millonaria a la empresa basurera 9 de Julio y la justicia también lo obligó a pagarles.

Canceló el contrato con la empresa Tecsan, sin tener un plan B, y Mar del Plata inició enero repleta de residuos.

Tal vez su único logro fue el primero: discutirle a la empresa Torneos el monto que pagaba por la utilización del estadio José María Minella para el fútbol de verano. Tras semanas de tensión, firmó un contrato mucho más provechoso para la comuna.

Y luego llegó el affaire de las tasas, los proyectos que lo dejaron en el ojo de la tormenta, del cual él insiste en seguir metiéndose.

Entre lunes y martes, el secretario de Hacienda dio entrevistas con declaraciones explosivas, en las cuales acusó puntualmente al bloque de la UCR por las trabas que puso al proyecto del ejecutivo pese a formar parte de Cambiemos.

No voy a permitir que un recién llegado le mienta a los vecinos en la cara. Es parte del problema, no de las soluciones. — CPN Cristina Coria (@CristinaCoriaM) April 17, 2018

En medio de una tensión que escalaba llegó un comunicado escueto de la Secretaría de Hacienda, una especie de pedido de tregua impreciso, en el que se le pedía perdón a “algunos concejales” por su valorable trabajo.

El intento de apaciguar las aguas quedó más obsoleto aun cuando Mourelle volvió a hablar en el programa Vencedores y Vencidos y destacó la figura de Ariel Martínez Bordaisco, concejal que responde a Maxmiliano Abad, y Mario Rodríguez. Sin nombrarlos, le apuntó a Vilma Baragiola, Cristina Coria y Natalia Vezzi.

La ruta del dinero R

En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque de concejales de la UCR manifestó su malestar por la retención de los aportes de una parte de su sueldo por parte de la secretaria de Hacienda del municipio. Es decir, por parte de Hernán Mourelle. Ese dinero debería ser destinado al Comité del radicalismo.

“Nos genera cierto enojo. La secretaria de Hacienda retiene parte de nuestro sueldo pero el Partido no puede hacerse de ese monto. Nosotros decidimos dónde tiene que ir se dinero pero esa plata no está llegando. Estas son actitudes que no le hacen bien a la gestión ni al intendente”, disparó la edil radical Cristina Coria.

En la mencionada entrevista de este martes en el programa Vencedores y Vencidos, Mourelle explicó los concejales radicales querían “hacerse de unos fondos sin cobrarlos por la vía adecuada”.

“Para poder seguir la ruta del dinero, desde que llegué no se emite ningún cheque que no sea cruzado y no la orden, el único que puede cobrarlo es el beneficiario, en su propia cuenta, depositándolo”, detalló Mourelle en declaraciones al programa Vencedores y Vencidos en Radio Continental.

Ante la consulta sobre si los correligionarios estaban “puenteando” al comité provincial, el funcionario de Arroyo lanzó: “Así parece, porque en el fondo lo querían disponer directamente ellos sin que fuera al comité provincia”.

A mejorar la comunicación

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Carlos Arroyo aseguró hace pocos días que las críticas que recibe obedecen a que “falló en la comunicación” de los avances de su gobierno y en lugar de “gastar en publicidad” priorizó los fondos para las obras en los barrios ante “los escasísimos recursos” que dispuso la administración municipal tras el desastre financiero que dejó el exintendente Gustavo Pulti.

Ante estos problemas de “comunicación”, se está conformado un nuevo equipo de comunicación en el gabinete local, con la mano de Emiliano Giri detrás.

El expresidente del Emtur rechazó volver al gabinete para asumir la coordinación del gabinete y el manejo de la comunicación. Sin embargo, las dos personas que tenía previsto sumar al gabinete ya caminan los pasillos del municipio y mantienen reuniones con funcionarios.

El publicista Ezequiel Villar se incorporó al inicio de esta semana. Estará a cargo de las redes sociales de la Comuna, entre otras tareas. En los próximos días, el politólogo Agustín Neme también desembarcaría en el Ejecutivo local para mejorar la “comunicación” del gobierno arroyista, en una tarea en conjunto con el actual director de Prensa Marcelo Marcel.

Cabe recordar que Neme, junto con Giri, fueron claves en la campaña electoral que tuvo como desenlace la llegada de Arroyo a la intendencia.

El debut de los nuevos funcionarios fue la aparición de Mourelle en Canal 10, Radio Brisas y Radio Continental. A juzgar el revuelo que se armó con las declaraciones no fue el mejor arranque.

¿Se terminó el crédito?

“Uno de los que me puede suceder es Hernán Mourelle”, disparó el intendente Carlos Arroyo, al hablar de sus posibles sucesores. Ese fuerte respaldo del jefe comunal a un funcionario enviado por provincia hizo despertar suspicacias.

A partir de allí comenzaron a escucharse distintas versiones que hablaban de un “corte” del secretario de Hacienda en su relación con el ministro de Economía Hernán Lacunza y su equipo. La relación por estas horas no atraviesa su mejor momento y algunos hablan del desembarco de una interventora para el otrora interventor: Malena Baro.

La economista fue legisladora provincial y respondía al exintendente de Junín Mario Meoni. Sin embargo, antes de terminar su mandato el 10 de diciembre último la exsenadora abandonó al Frente Renovador y se acercó al oficialismo provincial. Y desde hace tiempo es el nombre más firme para el desembarco en el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Días atrás estuvo en Mar del Plata y mantuvo ásperas reuniones con el secretario de Hacienda.

“Pucho” destacado

En un emotivo acto, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon entregó el título de “Vecino Destacado” al exconcejal Juan Carlos Cordeu “por su extensa trayectoria dedicada a las preocupaciones de la ciudad, tanto desde su actividad privada como pública, desde su rol como Concejal en distintos períodos”.

Pucho Cordeu es un gran tipo con el corazón bien marplatense, querido y respetado por todos los que lo conocen. Socialista y militante comprometido, siempre dispuesto a compartir lo mucho que sabe por el bien de la ciudad.

Hoy el Concejo Deliberante lo declaró Vecino Destacado. pic.twitter.com/jYOFC038Kj — Juan Manuel Cheppi (@jmcheppi) April 16, 2018

Después de haber tomado en sus manos el reconocimiento institucional del Cuerpo Deliberativo, Cordeu inició su discurso de agradecimiento: “¿Qué decir en este momento? Conozco este Concejo desde hace muchos años. Nací en Azul, pero vine a Mar del Plata y tuve una inquietud al ingresar a este lugar”. “Tuve y tengo contacto y he generado vínculos de amistad con muchos, de mi mismo partido o de otros signos políticos. Lo importante, siempre, ha sido la actitud: el respeto. Y mirando hacia delante pienso que si nos unidos todos, este país tendrá una oportunidad”, subrayó “Pucho”.

Con el foco en la basura

A cargo del concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández, se realizó una charla sobre cuál es la situación actual y cuáles son los desafíos para el futuro en materia de residuos en el distrito de General Pueyrredon.

Al respecto, el edil pultista señaló que “los vecinos están muy informados sobre cuál es la situación del predio y conscientes que para Mar del Plata es un problema grave”.

“Uno de los temas que más plantearon es la necesidad de que haya campañas de separación de residuos activas, otra de las políticas públicas abandonadas por el gobierno de Arroyo. También hubo lugar para preguntas sobre el servicio de higiene urbana que debe prestar el Municipio: recolección de residuos domiciliarios, recolección de ramas y restos de poda, y particularmente sobre barrido de calles”, detalló.

Otro guiño del "Cholito" a Mariú

El concejal de Sergio Massa, Ariel Ciano, se refirió al proyecto de reforma judicial que se votará este mes en la Legislatura provincial.

“Es imprescindible una reforma del sistema judicial. Por eso, celebramos que el gobierno bonaerense esté trabajando para ello”, dijo el edil opositor, quien remarcó: “Estamos convencidos que los verdaderos cambios se hacen escuchando a todos aquellos que en virtud de su saber y experiencia, pueden realizar aportes y mejorar la propuesta de cualquier ministro, legislador o del propio gobierno".

Además, Ciano destacó que de concretarse la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo bonaerense, con el objetivo de lograr mayor transparencia y cercanía en la Justicia, "son esos ejercicios que le dan salud a las instituciones y ofrecen un salto cualitativo de las normas e iniciativas que se plantean”.