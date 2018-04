Suba de tasas: el 26 de abril será la Asamblea de concejales y mayores contribuyentes 

En medio de las tensiones entre la UCR y el secretario de Hacienda del municipio, Hernán Mourelle por las ordenanzas fiscal e impositiva, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, convocó para el 26 de abril a la Asamblea de concejales y mayores contribuyentes con el objetivo de ratificar el aumento de tasas. Ese mismo día, el oficialismo buscaría aprobar el presupuesto municipal 2018.

Mientras tanto, desde Acción Marplatense y 1País criticaron los problemas que tiene la gestión de gobierno municipal debido a la falta de acuerdo entre los integrantes de los diferentes partidos que conforman el oficialismo.

En ese sentido, el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, consideró que "la interna de Cambiemos tiene de rehén a la ciudad de Mar del Plata y la falta de acuerdo político entre el oficialísmo al momento de gobernar le genera mucho daño a la ciudad".

“Hay una gran diferencia entre lo que significan los acuerdos electorales y una coalición de gobierno: está claro que en Cambiemos los acuerdos electorales funcionan bien, van todos juntos a elecciones y obtienen resultados positivos, conformando listas y ganando elecciones. Pero otra cosa bien distinta es una coalición de Gobierno, donde estos acuerdos electorales se tienen que transformar en un conjunto de representantes que trabajen todos juntos por un proyecto de ciudad y con un objetivo común. Esto no está pasando, la coalición de gobierno no está funcionando y la interna de Cambiemos interfiere y entorpece en el normal desenvolvimiento de la gestión de la municipalidad", destacó el edil de AM.

A su vez, Bonifatti dijo que "las más recientes expresiones de la feroz interna de Cambiemos es la intervención del Consejo Escolar, donde se da la particularidad de que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires interviene un organismo presidido por un representante de su misma facción política. Y además, expresa como los principales problemas que llevaron a la intervención irregularidades administrativas en temas de transporte, alimentos e infraestructura, tres comisiones presididas por integrantes de Cambiemos”.

“No creo que sea la última de las intervenciones que veamos, sin embargo hay que ponerle fin a esta situación que tiene a toda Mar del Plata de rehén. La interna de Cambiemos le tiene que sacar el pie de encima a nuestra ciudad que está lenta, está quedada, no tiene la agilidad que tiene que tener Mar del Plata”, añadió.

Para finalizar, Bonifatti sostuvo que "nosotros nos preguntamos quiénes son los responsables de esta situación. Y acá tenemos que indicar al Intendente y su partido (la Agrupación Atlántica), a la Unión Cívica Radical, no sólo con sus representantes locales sino también con sus legisladores provinciales, también a la Coalición Cívica y al Pro con sus legisladores nacionales y locales. Todos ellos son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión pública de Mar del Plata que hoy se ve entorpecida por sus propias diferencias internas, por eso les pedimos que dejen de lado sus diferencias y tiren todos juntos para el mismo lado, la ciudad los necesita",

Por su parte, el presidente del bloque de concejales de 1Pais, Ariel Ciano, afirmó que "estamos promediando el mes de abril y no tenemos ordenanza fiscal, ordenanza impositiva, ni tampoco un presupuesto aprobado para el año 2018 y la única explicación sobre este retraso es el conflicto interno de la Alianza Cambiemos”.

"Los marplatenses llevamos 30 meses escuchando barbaridades como nunca antes nos sucedió. Y todo esto, debido a la falta de liderazgo del propio intendente que no puede poner orden dentro de su gabinete -y prácticamente tampoco elegirlo- y menos aún delinear claramente un plan de gobierno", expresó Ciano, ante los dichos que públicamente efectuó el secretario de Hacienda Hernan Mourelle, "quien pareciera más ser un enemigo de la ciudad que un defensor de las arcas municipales, saliendo al cruce de prácticamente todos los que conformamos el Concejo Deliberante, olvidándose que detrás de cada uno de nosotros, están las miles de personas que nos eligieron con su voto, algo muy diferente a cómo él llegó al poder que hoy detenta".

"Parece mentira que en vez de discutir las políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente, estemos a mitad de abril tratando de frenar un aumento de tasas que parece cada vez más agresivo por los porcentajes de la suba y por los dichos de quienes lo deciden que en vez de mentirle a los vecinos, podría dedicar su tiempo a pensar en las propuestas que presentamos como el tope de aumento del 15% para quienes tienen menos recursos y del 18% para los mayores contribuyentes, siendo responsables de no desfinanciar a la comuna y a su vez, encontrar una solución razonable y acorde a los tiempos que corren", dijo el edil y recordó que: "Estamos siendo conscientes de que un tope así es posible, porque se hizo en Tigre con el 24%".

"Es hora de que los dirigentes como Mourelle o Arroyo entiendan que en vez de pelearse en radio o televisión confundiendo a quienes los escuchan, se hagan responsables de una vez de las malas decisiones que han tomado y definan un rumbo certero para sacar a Mar del Plata del pozo en el que la están hundiendo cada vez más. Y a su vez, pedirle al votante de Cambiemos que sabemos que tampoco puede más, que sepan que no alcanza con que nosotros como oposición nos opongamos al aumento de la TSU, sino que ellos también deben pedirle a sus concejales que sean responsables con lo que prometieron y respeten la voluntad popular", añadió Ciano.

"Queda más que claro que lo que está en juego en la próxima sesión del Concejo, será el destino de las 418 mil cuentas que comprenden la TSU, sin discriminar a ningún vecino e incluso resguardando el bolsillo de todos, solicitándole al Ejecutivo que fije los tope de aumentos que mencionamos, cuidando al trabajador como expresamos con la concejal Mercedes Morro quien motorizó que no. le quiten exenciones a las mutuales y los sindicatos".

En síntesis, Cino dijo que "pedimos que Arroyo esté a la altura de las circunstancia, que de un buena vez entienda que a los vecinos hay que respetarlos y que no pueden más vivir así, porque a todos sus problemas, se les suman los tarifazos, y como somos responsables no queremos desfinanciar al municipio, sino ponerle un tope al aumento".