La Comedia Municipal podría volver a funcionar antes de fin de año

Representantes de la Asociación Argentina de Actores mantuvieron un encuentro con el flamante secretario de Cultura, Christian Rabe, que entre varias cuestiones, se comprometió a reabrir la Comedia Municipal, que dejó de funcionar al asumir la intendencia Carlos Arroyo.

“Tanto la Municipalidad como nosotros queremos que la Comedia se ponga nuevamente de pie y lo más rápido posible en un corto plazo. No podríamos adelantar una fecha pero creemos que para la temporada de verano ya estaría funcionando”, afirmó Félix Bello, representante local de la Asociación Argentina de Actores, en diálogo con 0223.

En ese contexto, Bello detalló que para poner en funcionamiento la Comedia- que luego de ser cerrada por la dictadura militar fue restituida por Ordenanza en 2013- hace falta cumplir con una serie de pasos.

“Hay que llamar a concurso a un director con un proyecto, un jurado de Argentores, Actores y de la Municipalidad, que analizan los proyectos y uno ganará. Luego se hará un casting para elegir los ocho actores y con suplentes. La idea siempre fue que no sean personal de planta y que haya un recambio”, agregó Bello.

“De las dos partes esperamos hacerlo en el menor tiempo posible, porque hay buena voluntad de los dos lados. No hacemos futurología y no sabemos que va a pasar pero vemos un cambio de actitud en la nueva secretaria que dirige Rabe, que es lo que no había en la época de Silvana Rojas. Fuimos maltratados y era muy claro que no se quería seguir con este y otros proyectos”, analizó.