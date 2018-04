El municipio aclaró que no pidió la emergencia porque en Mar del Plata “no hay sequía”

Más de una vez el intendente Carlos Arroyo responsabilizó a las intensas lluvias y temporales que sufre Mar del Plata, como parte del problema para concretar distintas obras de infraestructura. Sin embargo, ante la posibilidad de que General Pueyrredon sea incluida en la zona de emergencia, que busca asistir a los productores agrícolas afectados por los pasados temporales, la Comuna llamativamente no presentó ninguna documentación que avale tal crisis.

Tal como adelantó 0223, fuentes provinciales explicaron que “Mar del Plata no se incluyó en la Emergencia Agropecuaria porque no presentó solicitud: cuando se abre la mesa de emergencia agropecuaria, cada municipio tenía que presentar la documentación para estar incluido en esa emergencia. Y Mar del Plata no presentó nada, no hubo solicitud”.

Ante esta posición del gobierno provincial, la Dirección de Asuntos Agrarios, Cooperativas y Mutuales de la secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización del municipio emitió este jueves un comunicado de prensa.

En la documentación oficial, el Ejecutivo local explicó que “el municipio no presentó ninguna solicitud de declaración de emergencia agropecuaria por sequía ante el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires para el Partido de General Pueyrredon, por no haber estado afectado por este tipo de adversidades climatológicas”.

A su vez, el gobierno de Arroyo remarcó que “los procesos administrativos pertinentes para realizar las solicitudes han estado continuamente disponibles, y son prioritarios siempre que los productores presenten la documentación requerida para los trámites necesarios, con la finalidad que ante condiciones climáticas desfavorables que afecten a nuestros sector agropecuario obtengan la ayuda correspondiente desde la Provincia”.