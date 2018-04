Presentan un amparo para evitar el cierre de un bachillerato de adultos

La comunidad educativa del bachillerato de adultos que funciona en la Escuela de Educación Secundaria 6, ubicada en Luro al 9400, presentó en un recurso de amparo en la justicia para evitar el cierre del espacio.

Las comunidades de varios bachilleratos de adultos en toda la provincia de Buenos Aires vienen luchando desde hace meses contra la política de ajuste que quiere llevar a cabo el gobierno de María Eugenia Vidal.

Los alumnos y docentes de la Escuela de Educación Secundaria 6, en la que actualmente hay 160 personas esperando para comenzar 1° año, decidieron presentar un recurso de amparo en la justicia.

"Venimos por el presente a promover acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, y artículos concordantes de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la CN) contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de que se ordene la no aplicación de las Resoluciones N° 1657/17 y N°327/17 y la Disposición N° 34/18 y se ordene la medida cautelar de no innovar respecto al cierre", dice el recurso en uno de sus pasajes.

"El sistema de “reorganización” que pretende imponer el Estado Provincial sobre la oferta educativa para adultos resulta a) ser extemporánea, ya que a esta altura del año los estudiantes del Bachillerato de Adultos estamos sin clases; b) implica degradación de la calidad educativa, ya que debemos realizar los tres primeros años en seis meses y, por otro lado, se cercena la oferta educativa de adultos a propuestas con menor carga horaria, menores contenidos y creadas con objetivos diferentes a los de los Bachilleratos de Adultos (FinEs, CENS y Escuelas Medias); c) implica expulsión y exclusión del sistema de educativo, ya que las posibilidades de terminar la escuela secundaria para los adultos se reducen drásticamente (en Mar del Plata solo hay 5 CENS y 4 Escuelas Medias)", afirman.

"En cambio, de no innovar en las resoluciones referidas a Bachilleratos de Adultos, están dadas todas las condiciones para la continuidad de esta modalidad perteneciente a la Dirección de Educación Secundaria; están los espacios edilicios disponibles, los docentes asignados a cada materia y cumpliendo horario y nosotros, los estudiantes, a la espera de comenzar", señalan en el texto presentado en la justicia.