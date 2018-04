Álvarez, DT de Aldosivi: "Que Barraza dé el lunes una muestra de su honorabilidad"

En Aldosivi quieren dejar sentado el enojo y las dudas que generaron la designación del árbitro Julio Barraza, en el partido que jugará el lunes a las 15.35 como visitante ante Deportivo Riestra, a dos fechas del final de la B Nacional y con el equipo a un paso del ascenso (lidera con dos puntos de ventaja).

El clima enrarecido en esta previa por este papelón de la AFA, ya que Barraza habría sido el único juez designado "a dedo" (con antecedentes donde favoreció al Riestra del abogado y empresario Víctor Stinfale), sumó este jueves la palabra del entrenador Gustavo Álvarez. En diálogo con Sportia (TyC Sports), quien comanda al "Tiburón", quien no anduvo con vueltas: "No me tengo que desenfocar de mi principal tarea, que es preparar al equipo de la mejor manera, sabiendo que esto depende de nosotros, pero sí hay cuestiones organizativas que llaman la atención.

Vamos a enfrentar a un equipo que no se sabe cuantos puntos tiene, algo que nos es indirecto, y algo más directo que es la designación del árbitro y el manto de dudas que hay sobre Barraza. Entonces, digo yo, qué mejor oportunidad que el lunes que esto se aclare, que ante la mirada del fútbol, Barraza de una muestra de su seriedad, capacidad y honorabilidad, en busca que el partido transcurra por los carriles normales"

El periodista Alejandro Fabbri, desde estudios, le comentó que tenía la información que todos los árbitros de la fecha fueron sorteados menos el de Aldosivi: "No sé cómo son los procedimientos de AFA, pero sí llama la atención. Uno se pregunta el por qué. Pero no hay que ver más fantasmas que los reales. Si Aldosivi hace bien las cosas, el lunes tiene muchas posibilidades y este manto de sospecha es una oport para que AFA y Barraza dé una muestra de seriedad y honorabilidad", declaró.

El exTemperley se refirió a cómo viven sus jugadores esta situación, y expresó: "Tenemos un plantel de mucha experiencia, con mucho carácter, con jugadores de una trayectoria en el fútbol importante. Estas cosas hay que tocarlas por arriba y no son fundamentales. Tenemos un plantel convencido que depende de sí mismo".

Dos cambios

De acuerdo a los ensayos de la semana, Aldosivi tendría el lunes dos cambios. Volverán Arnaldo González (por Franco Canever) y Antonio Medina (por Emiliano Ellacópulos). El esquema también se modificaría a un 4-4-2, con una defensa conformada -además de Sebastián Moyano- por Nahuel Yeri, Emanuel Iñiguez, Ezequiel Parnisari y Maxi Velázquez (por primera vez, como lateral izquierdo). La mitad de cancha, con Medina, Roberto Brum, Leandro Somoza y González; y el ataque conformado por Cristian Chávez y Fernando Telechea.

Aldosivi viajará el sábado rumbo a Capital Federal, tras el almuerzo. Y el domingo, practicará en el predio de Casa Amarilla, de Boca Juniors.