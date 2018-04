El Municipio afirma que ya reparó el 50% de los semáforos que “titilan”

Consultado acerca de los inconvenientes que tienen los semáforos de Mar del Plata, que parpadean y ocasionan dudas a los automovilistas en algunos sectores de la ciudad, Pablo Simoni, titular del Emvial, sostuvo que ya se reparó el 50% de las señales afectadas. En otra problemática, admitió que los problemas de coordinación de las señales de tránsito son más difíciles de solucionar y requiere un presupuesto mayor del que la Comuna ahora no dispone.

“Hemos solucionado varios de estos inconvenientes con la instalación de nuevas placas para GPS. Con eso solucionamos el 25% de los que estaban titilando y el otro 25% ha sido recambiado a nuevo, cuando pusimos en valor las nuevas intervenciones semafóricas a fines de 2017, principios del 2018. Aún resta el 50% para anular ese titilado. Estamos satisfechos con el 50% que logramos solucionar”, sostuvo Simoni, en diálogo con 0223.

En tal sentido, el ingeniero explicó que esta falla, que existe desde aproximadamente 2 años “se produce con el cambio de tecnología de luminaria de lámparas de sodio a LED. En ese cambio ha quedado un remanente de energía eléctrica que hace que se produzca ese destello”, precisó.

En relación a la falta de coordinación de algunas señales semafóricas, Simoni contó que la semana pasada estuvo reunido con ingeniería de Tránsito para solucionar este inconveniente.

“Aún nos quedan varios sectores que no tienen comunicación, ya sea por falta de cableado o por antenas. Requiere de más inversión a la que veníamos realizando. Nos gustaría tener esos fondos pero no los tenemos. Así que estamos trabajando para tener una coordinación llamada `horaria´. Pero sepamos que cada vez que hay un corte de energía, hay que ir in situ a restablecerla”, concluyó el funcionario.