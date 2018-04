El Emvial le reclama más de 600 mil pesos a Osse por la rotura ilegal de calles

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) le reclama una suma de casi 620 mil pesos a la empresa Obras Sanitarias (Osse) por la ruptura ilegal de pavimentos en el distrito de General Pueyrredon.

En el expediente, al cual 0223 tuvo acceso, la dependencia que encabeza Pablo Simoni explicó que “se realizó un relevamiento de algunos lugares de la ciudad, donde se observaron intervenciones de Osse sobre el pavimento y que no poseen permiso de rotura”.

A continuación, se puntualizó que “durante el mes de enero se ha observado que Osse ha roto el pavimento y no ha presentado ninguna documentación solicitando el permiso de rotura según lo establece la ordenanza 17427”.

En ese contexto, desde el Emvial se denunció que las intervenciones de Osse “fueron efectuadas sin respetar el período de veda por temporada estival, en contravención a la citada ordenanza”. "No consta en el Ente solicitud alguna para los casos de emergencia, en virtud de lo prescripto por el artículo 5º de la mencionada ordenanza”. En la documentación oficial, se pueden observar 37 intervenciones "efectuadas por Osse sobre el pavimento, sin permiso del Emvial”. "No consta en el Ente solicitud alguna para los casos de emergencia", se subrayó.

Antes estas irregularidades de la empresa estatal que encabeza Mario Dell Olio, la asesoría letrada del Emvial dictaminó que “no existe obstáculo legal alguno para que se reclame a Osse el costo de las reparaciones del pavimento, en virtud de las intervenciones efectuadas sin permiso y en su caso, se aplique una multa, en virtud de lo previsto por el artículo 7 de la ordenanza 17.427 que prescribe que la falta de autorización para la ejecución de los trabajos da lugar a una sanción”.

Para finalizar, el Ente que preside el ingeniero Simoni manifestó su preocupación porque “no hay en vigencia convenio alguno entre el Emvial y Osse para los casos de rotura de pavimento”. A través de las recientes resoluciones Nº 31 y 52, el Emvial decidió reclamarle a la empresa municipal Obras Sanitarias una suma de 616.472 pesos por la ruptura ilegal de pavimentos.

Según pudo saber este diario digital, Osse ya le pagó una parte de ese monto al Ente de Vialidad y Alumbrado Público. Sin embargo, existiría una controversia entre Obras Sanitarias y el Emvial por el monto total que debe recibir la dependencia que encabeza Simoni, según confiaron fuentes del Ejecutivo local.