Gas: advierten que beneficiarios de tarifa social reciben boletas con 100% de aumento

Tal cómo lo adelantó 0223, a comienzos del 2018 el Gobierno cambió la forma de calcular la tarifa social. “Antes tenías todo el gas gratis con costos fijos y ahora tenés cupos de gas gratis y que van variando de acuerdo al mes y del lugar donde vivas”, cuestionó Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos.

Por ese motivo desde la Liga de Amas de Casa mostraron su preocupación por el desmedido aumento sufrido a los beneficiarios de la tarifa social del gas: ya están llegando boletas con importes que duplican la facturación anterior.

“La tarifa social en diciembre cambió el criterio, que con esa modificación es casi dejarla sin efecto. La gente está viniendo a la Liga porque no entienden qué pasó. De pagar 300 o 350 pesos pasaron de golpe a pagar 800 pesos”, afirmó Marisa Sánchez, referente de la Liga de Amas de Casa filial Mar del Plata, en diálogo con este diario digital.

Por tal motivo, la responsable de la ONG de consumidores, sostuvo que “mucha gente que estaba beneficiada con la tarifa social viene por el mismo reclamo. Si ahora les vino ese importe, ¿se imaginan lo que va a venir en julio?”, se preguntó.

“Desde el Enargas no se informó el cambio, siendo que es el organismo encargado de notificar esto, que no es un cambio menor. Los beneficiados a la tarifa social, que está destinado a un sector vulnerable, no fueron advertidos y no pudieron regular el consumo para que esto no pasara”, razonó.

En ese contexto, Sánchez agregó que “en Mar del Plata casi un 22,8% de la población está conformada por adultos mayores y la mayoría puede acceder a la tarifa social por cobrar la mínima. Y se lo están `desayunando´ahora. Hicimos un llamamiento al Enargas por este tema, porque no informaron de nada a la gente”.

Por último, estimó que “la facturación con el tarifazo pleno de abril va a estar en los domicilios a fines de mayo, según nos dijeron desde el Enargas. Realmente el Gobierno sigue sin escucharnos y el usuario finalmente es el más perjudicado”, concluyó Sánchez.