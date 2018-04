Peñarol no tuvo reacción en Bahía Blanca

Peñarol no pudo hacer nada contra un Bahía que lo controló de principio a fin. (Foto: Prensa Bahía)

Peñarol cayó claramente frente a Bahía Basket como visitante por 85-67. El próximo partido será el miércoles a las 21 en el Polideportivo Islas Malvinas contra La Unión de Formosa, en su último cotejo como local de la fase regular por la temporada 2017-2018.

En un minuto y medio, el local se alejó 7-0 y obligó a Leonardo Gutiérrez a pedir su primer tiempo muerto del partido. Al volver, los de Sebastián Ginóbili siguieron maniatando en defensa al equipo de Leonardo Gutiérrez para escaparse 11-0. Diego Guaita, con un triple, cortó la sequía a los 5 minutos. Después apareció Nicolás Zurschmitten para arrimarlo con otra bomba (11-6). e todas maneras, con un par de ajustes defensivos, Bahía volvió a su ritmo y estampó un 7-0 con ataques rápidos para encontrar calma (18-6). Luego extendió su buen momento para seguir escapándose 29-7 ante un Peñarol confundido.

Brown, al iniciarse el segundo cuarto, metió un triple (29-10). Pero Bahía siguió controlando las acciones, sobre todo con agresividad en defensa. Una jugada de “Juani” Marcos, con pase de espaldas para Emmanuel Okoye, generó los aplausos del público local. Después, el pibe metió un doble largo y una asistencia para Tomás Monacchi, completando un buen ingreso aunque su equipo no pudo arrimarse demasiado (36-20 con 4 minutos en el reloj). Peñarol mejoró en defensa y no fue tan vulnerable. Por eso empezó a recuperar confianza y con un doble más falta sobre Pettigrew descontó para ponerse a 13 (38-25). Con otro ánimo a pesar de la derrota, los “Milrayitas” se fueron al descanso abajo por 14 (42-28). Los pibes le dieron energía y además Bahía no pudo atacar con tanta comodidad.

Los locales abrieron el tercer cuarto con un 7-0 mediante los puntos de Luciano Parodi (49-28). Peñarol entró dormido y el rival volvió a despegarse (56-31 en 4 minutos y medio). Gutiérrez pidió “minuto” y realizó varios cambios. Pero no hubo mejoras en el rendimiento y Bahía, con un Máximo Fjellerup encendido, se escapó 67-36 cuando quedaban 3 minutos. Nuevamente, lo mejor de los “Milrayitas” pasó por las manos de Marcos, autor de un triple para poner el marcador 69-44 al sonar la chicharra final del tercer cuarto.

En el último, con todo definido, ambos entrenadores optaron por poner a los jóvenes y allí el local siguió distanciándose, con buenos porcentajes en envíos lejanos (80-50 a falta de 5 y medio).