Los juveniles marplatenses brillaron en Córdoba

Buena presencia y excelentes resultados es el saldo de los jugadores menores del squash marplatense en el Torneo Nacional llevado a cabo en Salsipuedes, Córdoba. La primera fecha del calendario argentino tuvo una masiva presencia de niños de todo el país.

Estos son los principales resultados de los jovenes jugadores marplatenses en el torneo "Apertura":

-Guido Calvino, Campeón Sub 17 Avanzados

-José Kersner, Campeón Sub 15 Avanzados

-Segundo Portabales, Campeón Sub 13 Avanzados

-Santiago Portabales, Campeón Sub 11 Avanzados

-Ramiro Albelo, Campeón Sub 13 Principiantes

-Salvador Barilari, Subampeón Sub 14 Principiantes

La próxima fecha se realizará del 11 al 13 de mayo, dentro del PSA "Tour de las Américas", que se concretará en Resistencia, Chaco.

Tramo final del torneo local

Se viene desarrollando la segunda etapa del calendario marplatense de squash en el complejo "Nick Squash (3 de febrero 3346). La competencia, avalada por la Asociación Marplatense de Squash, cuenta con participantes de las categorías habituales que conforman el espectro zonal (damas A y B, primera a sexta caballeros, menores, SM 40). El sábado se realizará el tradicional encuentro de chicos de las escuelitas locales y por la tarde se jugarán las finales.

Jugadores de talla de Leandro Romiglio, Matias Valenzuela, Mariano Burdet y Federico Cioffi engalanan la competencia de elíte. El torneo cuenta con la dirección de Alejandro y Guido Cioffi. El torneo pone en juego la Copa "Viejo Petro".

El PSA de Mar del Plata tiene fecha de presentación

El miércoles 2 de mayo a las 10,30 en las oficinas del EMTUR (Belgrano 2740), se presentará la tercera edición del PSA "Tour de las Américas" Copa "Decker Camiones". El torneo profesional se jugará en el Club Casal (Primera Junta e Independencia) del 30 de abril al 5 de mayo y contará con jugadores de distintos puntos del mundo, los cuales ya vendrán de haber jugado en Villa La Angostura y se prepararán para viajar luego a Resistencia , Asunción del Paraguay y San Pablo (Brasil).