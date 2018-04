Con un "banderazo" e ilusionado, Aldosivi viajó a Buenos Aires

En Aldosivi todo es ilusión y esperanza. Depende de sí mismo para lograr el ascenso a primera. Y el lunes tendrá la anteúltima final, cuando visite a Deportivo Riestra desde las 15.35, con el cuestionado arbitraje de Julio Barraza. Para ello, viajó este sábado al mediodía, rodeado por un "banderazo" numeroso de sus hinchas, que despidieron al plantel con toda la euforia.

Fue un grato momento el vivido en las puertas del predio deportivo ex "Tatore Vuoso". El equipo comandado por Gustavo Álvarez realizó ejercicios en espacios reducidos por la mañana, y almorzó en el quincho del complejo. Tras ello, los jugadores caminaron hasta el micro y se toparon con los hinchas, a quienes saludaron con cordialidad. El más requerido y ovacionado fue sin dudas Fernando Telechea. El balcarceño hace tiempo se ganó a todos con su entrega y goles.

Equipo sin confirmar

Con el misterio que lo caracterizó en los últimos partidos, Gustavo Álvarez no confirmó el once titular. Es casi un hecho que retornarán Arnaldo González y Antonio Medina, por Franco Canever y Emiliano Ellacópulos. No se sabe aún qué esquema táctico empleará el DT, ya que probó con un clásico 4-4-2 y con el ya utilizado 3-4-3 o 3-4-1-2.

Sebastián Moyano; Nahuel Yeri, Emanuel Iñiguez, Ezequiel Parnisari y Maximiliano Velázquez; Medina, Roberto Brum, Leandro Somoza y González; Andrés Chávez y Fernando Telechea sería un tentativo.

Además, viajaron: Matías Vega, Federico Domínguez, Ismael Quilez, Franco Canever, Diego Villar, Esteban Orfano, Francisco Leonardo y Ellacópulos.

El plantel se hospedará en Capital Federal, y este domingo entrenará en Casa Amarilla, el predio de Boca Juniors.

San Martín, nuevo líder

Este sábado, San Martín de Tucumán goleó por 3 a 0 como local a Brown de Puerto Madryn y superó a Aldosivi por un punto, siendo virtualmente nuevo líder de la B Nacional. Otro partido de interés para los marplatenses será el que mañana jugará Almagro (un punto abajo del "Tiburón"), que a las 14.35 recibirá a Flandria.