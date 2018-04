Cadetes dio la nota en la cuarta del Apertura

Leonas de Paso a Paso (0): Evelyn Fritzler; Celeste Ávila, Agostina Russo, Antonella Mansilla y Gisela Alderete; Vanesa Juárez, Joana Marchioni, Daniela Álvarez y Lucía Lohmy; Karen Calderón y Natalia Antero. DT: Leonardo Eseiza.

Ingresó: Morena Ordas.

Cadetes (5): María Eceiza; Valentina Cisneros, Rocío Carreño, Maira Duna y Pilar Rivera; Martina Avancini, Valentina Fernández, Giuliana Brozzi y Camila Acuña; Lucía Herrán y Sofía Durazzi. DT: Julián Rouan.

Ingresó: Ornella Greco.

Goles: PT 8' S.Durazzi (C), 10' y 30' Durazzi (C), 16' Fernández (C); ST 5' Herrán (C).

Árbitros: Jonathan Guerazar y Roberto Suárez.

Cancha: Banfield.

Sub 15

Leonas de Paso a Paso 2 - Las Toritas 4

San José 1 - Aldosivi 2

La Fraternidad 4 - Racing 1

La Herradura 0 - Boca 3

Cadetes 0 - Urquiza 2

Las Panteras 2 - Asturias FC 1

Reserva

Leonas de Paso a Paso 0 - Cadetes 5

San José 0 - Boca 3

Juventud Unida (Tandil) 1 - Aldosivi 1

Primera B

Leonas de Paso a Paso 0 - Las Toritas 0

Kamikazes 4 - Sportivo Balcarce 0

La Herradura 0 - Racing 0

Banfield 3 - Cacatúas 0

River 0 - Belgrano 1

Primera A

Ciudad Persa 0 - Aldosivi A 2

San José 3 - Boca 4

Juventud Unida (Tandil) 4 - Aldosivi B 1