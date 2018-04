Postales de una tarde noche soñada para Alvarado

De la mano con su gente. El hincha es hincha y, muchas veces, se deja llevar por el nerviosismo, la ansiedad, la desesperación. Pero cuando su equipo más lo necesita, dicen presente. Eso hizo el hincha de Alvarado ante Chaco For Ever, con el murmullo lógico cuando al equipo no le salían las cosas en el 0 a 0, pero con el gol visitante, en vez de potenciar esa bronca, lo transformó en aliento, empujó a sus jugadores, los ayudó a reaccionar y terminaron en una comunión, festejando todos juntos el 3 a 1 y la clasificación del conjunto de Mauricio Giganti a la próxima instancia de playoffs, con la ilusión intacta y un sueño del que nadie los puede despertar. Las mejores fotos, como siempre, retratadas en el lente de Diego Berrutti.