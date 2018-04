Alumnos de una escuela no tienen bancos ni sillas: salieron a la calle a protestar

foto

Estudiantes de la Escuela Secundaria 52 realiza este martes una protesta en la puerta del establecimiento en reclamo de que les entreguen mesas y sillas para el establecimiento.

“Llegamos al punto de no poder tener clases porque está todo roto”, dijo Gerónimo, uno de los 300 estudiantes afectados por esta situación. La falta de mobiliario afecta a seis cursos del turno mañana y seis del turno tarde.

Según relató en medio de la protesta realizada en Moreno entre San Juan y Pampa, en febrero de este año el director del establecimiento reclamó las sillas y bancos que faltaban para la escuela. “Supuestamente los iban a mandar, pero el intendente no quiso pagar el flete de La Plata para Mar del Plata”, contó Gerónimo.

Además, señaló que la escuela no tiene biblioteca. “Los alumnos de la mañana no tenemos un lugar para hacer radio y los de la tarde no tienen un espacio para teatro”, añadió el alumno, quien también remarcó que deben trasladarse “de una punta a la otra” para hacer educación física.

Cansados de la falta de respuestas, los alumnos decidieron trasladar su protesta a la calle y anunciaron que permanecerán allí hasta las 18.15.